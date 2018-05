Hora de revisar el equipo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Una vez que se deshizo de Enrique Ochoa Reza, a quien los priístas nunca terminaron de aceptar, José Antonio Meade se enfrenta ahora a la exigencia de la remoción de Aurelio Nuño, a quien los cuadros dirigentes y bases del tricolor ven como uno de los principales escollos para que la campaña del candidato presidencial realmente repunte.

Bien por la llegada de René Juárez, “ese es de los nuestros, hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos”, afirman los priístas más reacios como, por ejemplo, el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, líder de los de la Corriente Democracia Interna.

Pero de inmediato acotan: ahora sólo falta que realmente dé golpe final sustituyendo a Nuño.

Los priístas de ese amplísimo e influyente sector entre quienes se encuentran, por ejemplo Fidel Herrera, César Augusto Santiago, José Murat, Roberto Madrazo, etc, con no tan buena imagen pero con todo el colmillo de operación electoral, advierten que a Meade le hace falta no sólo distanciarse de Enrique Peña Nieto, sino actuar con decisión.

Le hace falta, afirman, encabezar verdaderos actos de campaña que impacten a los mexicanos, que les diga algo a los ciudadanos.

Para ello Meade requiere construir rápidamente su grupo político interno que lo respalde.

Eso se lo puede dar René Juárez si realmente ambos van a los cuadros más probados del tricolor, afirman.

Por lo pronto ya tiene cerca a Emilio Gamboa y a personajes como Augusto Gómez Villanueva y además a Manlio Fabio Beltrones y a Miguel Ángel Osorio así como a Arturo Montiel y a Eruviel Ávila.

De igual forma están ahí José Ramón Martell, Enrique Jackson, Humberto Roque, Mauricio López y Heriberto Galindo.

Todos ellos lo que requiere es un coordinador, alguien de entre ellos que asuma la conducción de la campaña y que exija resultados.

Hay que reorientar, afirman, la tarea de Miguel Ángel Osorio Chong a quien ya designó coordinador de los candidatos al Senado y a Manlio Fabio Beltrones, Carolina Viggiano, Beatriz Paredes, René Juárez y Mariano González Zarur quienes ya se encargan de promover el triunfo de Meade y todos los demás candidatos del PRI en las 5 circunscripciones electorales.

Junto con el relanzamiento y reorientación de su campaña y el reposicionamiento de priístas al frente de esta, Meade debería darles otras tareas a su auxiliar Vanessa Rubio, quien como coordinadora de la Oficina del Candidato lo único que hace es levantar mucho ruido e inconformidades entre las bases del tricolor.

Momento de ver qué han logrado

De igual manera, afirman, es momento de hacer un repaso de logros dentro del equipo.

Ver qué ha alcanzado por ejemplo Miguel Ángel Osorio Chong como coordinación electoral de los candidatos del PRI al Senado de la República, lo que para todos es una designación anticipada de la coordinación de la bancada del PRI en la siguiente legislatura.

Asimismo habría que hacer una revisión de los otros 5 coordinadores que incluyen a 4 ex gobernadores y ex presidentes del PRI nacionales o estatales, ex presidentes del Senado o Cámara de Diputados y dirigentes de las bancadas del tricolor en el Congreso, así como a una mujer con la más amplia experiencia electoral y política.

Ver los alcances de Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora, ex subsecretario de Gobernación, ex diputado y ex senador en varias ocasiones y ex coordinador de sus bancadas, y ex presidente del PRI nacional y ex aspirante a la Presidencia de la República quien fue encargado por Meade para impulsar su candidatura y la de diputados y senadores, alcaldes y gobernadores en la 1ra circunscripción –que integra a: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora-.

Lo realizado por Alma Carolina Viggiano Austria, quien ha sido secretaria de Desarrollo Social y de Planeación y Desarrollo Regional en Hidalgo; magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de su estado; ex secretaria general del PRI hidalguense, y coordinadora de la campaña de Miguel Ángel Osorio Chong para gobernador quien fue encargada de la 2da circunscripción que incluye: los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Y sin duda lo hecho por Beatriz Paredes Rangel, quizá la mujer con la mayor experiencia en el PRI –ex gobernadora de Tlaxcala, diputada local y Federal y senadora en varias ocasiones; ex presidenta en ambas cámaras; embajadora de México en Cuba y Brasil, ex subsecretaria en Gobernación y en la Reforma Agraria; ex presidenta y secretaria general de PRI; ex, presidenta de la Fundación Colosio, líder de la CNC y candidata a jefa de Gobierno del Distrito Federal en 2 ocasiones quien debe coordinar toda la campaña electoral priísta en la 3ra circunscripción que integra nada menos que a: los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Y a Mariano González Zarur, ex gobernador de Tlaxcala, ex alcalde de Apizaco, senador y diputado federal; líder del PRI estatal y coordinador Regional del CEN, será el coordinador de la 5ta Circunscripción, que comprende: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

René Juárez Cisneros quien fue encargado de la 4ta Circunscripción que incluye: la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es hoy el líder nacional del PRI lo cual lo compromete más en cuanto a los resultados de lo que se le encargó.

Debajo de ellos existe un enjambre de delegados estatales que operan la campaña de Meade y de los otros muchos candidatos a gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldes.

Todos ellos, afirman los priístas como Ulises Ruiz, deberían ser llamados a una revisión de estrategias.

El tiempo corre de prisa y la elección está cada vez más cerca.

Actuar ya contra la violencia

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente que fue conducida alternadamente por el senador Ernesto Cordero y por el diputado Enrique Jackson, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano pidió que se exhorte al secretario de Gobernación Alfonso Navarrete aplique un plan emergente para proteger a los candidatos y al proceso electoral de la violencia que está generando ya una gran cantidad de ejecuciones entre aspirantes a cargos de elección.

“El clima de violencia política nos lleva a plantear una clara exigencia al gobierno de la República, particularmente al presidente y al secretario de Gobernación, para que se tomen todas las medidas de urgencia que se requieren”, señaló.

El clima de violencia política, dijo, ha derivado en el asesinato de 80 políticos y candidatos así como 173 agresiones directas contra candidatos a puestos de elección popular en los últimos siete meses.

“A nuestro juicio, esto pone en riesgo la tranquilidad del conjunto de los procesos electorales. Los casos más sonados, en los últimos días, tienen que ver con los acontecimientos sucedidos en el municipio de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua; donde quemaron y amenazaron a nuestro candidato, del PRD, a la presidencia municipal, en una comunidad que según todos los datos que tenemos, estamos en condiciones de ganar. Además, asesinaron a una compañera integrante de la planilla al ayuntamiento”, explicó.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa