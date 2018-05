Lucero está “Más enamorada con banda”

La actriz y cantante marca su debut en la música regional, con un disco que presentará en concierto el 6 de julio en el Auditorio Nacional

Asael Grande

Luego que el año pasado Lucero realizara su debut en la música regional mexicana, misma que le ha abierto nuevas puertas en el mundo del espectáculo, la cantante presentó en conferencia de prensa, su álbum Más enamorada con banda, material discográfico que presentará en concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 6 de julio.

Más enamorada con bandacontó con la producción de Luciano Luna, además, contiene temas inéditos, uno de ellos escrito por este último, uno más de Horacio Palencia y Carlos Rivera (‘A pesar de todo’), y otros de “El Buki”, Juan Gabriel y Camilo Sesto: “el disco Más enamorada con banda, me tiene entusiasmada, porque en plataformas digitales ya sacamos la canción, ‘Necesitaría’, que es la que empezamos a promover del disco, y algunos tracks especiales para la pro- orden en las tiendas digitales, y al público le está gustando; este disco es la consecuencia del éxito que tuvoEnamorada con banda, que fue disco de oro, y que el año pasado funcionó muy bien, y ahora con Más enamorada con banda, viene con cosas nuevas, canciones que son covers, pero la mitad son baladas románticas de hace algunos años e inéditas, de autores buenos, tengo un tema de Luciano Luna, que se llama ‘Un corazón enamorado’; hay otro de Joss Favela, ‘Me gustaría’, que hizo especial para este disco y ‘Necesitaría’ es de Ernesto Martínez y de María Herbert, y ha resultado que me ha enamorado mucho, tiene una letra nostálgica, con un toque especial, ese es el rubor del disco, canciones tiernas”, dijo Lucero.

Con más de 37 años de brillante trayectoria, Lucero consolida una vez más su versatilidad musical, al grabar ahora acompañada de la Banda ADR, y de la mano del productor Luciano Luna, para traer un disco lleno de nostalgia bajo las notas de la tuba y la tambora: “me gustaría posicionarme como una cantante de banda, como lo hice con el mariachi, siempre me ha enorgullecido el género regional mexicano, es muy mío, pero ahora hice algo que me gustó, eso me enorgullece mucho, y hoy la banda se escucha más aún que la música con mariachi; con la banda es una manera de renovar mi repertorio, ahora con un segundo volumen”, agregó Lucero, quien cantará el 6 de julio en el Auditorio Nacional: “haré un recorrido por canciones del género balada romántica, mariachi, y banda, será algo muy especial”, adelantó Lucero, quien reafirma su intención de seguir consolidando una carrera en la música banda, misma en la que desea realizar un dueto con Julión Álvarez, próximamente.