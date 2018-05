Le debo la vida a mi violín: Ara Malikian

El denominado “Rockstar del violín” ofrecerá una única fecha en México el 16 de mayo en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Ara Malikian es un violinista libanés,​ de ascendencia armenia, nacido en 1968 y con actual residencia en Madrid, España, por lo que su intimidad con el público hispanoparlante es muy cercana, por supuesto, México es un país al que el artista tiene mucho aprecio, tan es así que ha referido que “Volvería siempre a México, no importa el escenario, volvería incluso si es para tocar en la calle”. De este modo ha confirmado su única presentación en este país para el 16 de mayo en el Auditorio Nacional, a donde llegará para interpretar temas de su autoría, pero también los clásicos que le llevaron a la fama, entre los que destacan autores como Mozart, Paganini, Bach y hasta piezas del rock internacional, obras de Led Zepelin, Jimmy Hendrix y David Bowie.

Previo a esta presentación, el violinista tuvo un encuentro con los medios de comunicación, en el que platicó de su emoción al pisar tierra azteca “Siempre es un placer llegar a un país como México, tan lleno de cultura, tradiciones y sobre todo de gente que es tan cálida. Cada que estoy aquí me siento en mi casa y no puedo agradecer de otra forma que no sea con mi música, es lo que tengo para dar. Por eso, siempre que se planean las fechas procuro que México esté presente, es un país que nunca me quiero perder y al que siempre volvería, no importa el escenario, volvería incluso si es para tocar en la calle. Ahora estaremos en este recinto maravilloso, que es el Auditorio Nacional, pero me gustaría pisar cualquier plaza de este país”.

Sobre su repertorio para esta noche de música clásica y violín adelantó “Vamos a tener un repertorio bastante variado como es costumbre de mis espectáculos, con temas de Mozart, Paganini, Bach y luego canciones de mi autoría, para llegar finalmente a los temas de rock que tanto le han gustado siempre a la gente, entre Led Zepelin, Jimmy Hendrix y Bowie”. No obstante, negó hacer honor al calificativo de Rockstar del violín.“La verdad, me hace gracia, no creo ser un rockstar, quizá me lo digan porque no tengo la pinta de un violinista promedio, de traje, corbata y arrogante, pero la verdad es que soy como soy, como he sido siempre, no es por querer ser rockstar”.

También, aprovechó para contar como pasó de hacer temas de autores clásicos a rockeros. “Fue circunstancial, cuando llegué a Europa tocaba sólo lo que sabía, pero de pronto la gente me empezó a pedir temas de pop, de rock y yo tuve que aprenderlos. Ahí me dí cuenta de que hay músicos en la actualidad tan virtuosos como Mozart o Paganini, incluso me he llegado a preguntar qué tipo de música harían si hubieran nacido en esta época. Otro aprendizaje que tengo de todos estos artistas es que es perdonable tocar sin técnica, lo que es imperdonable es tocar sin pasión”.

Finalmente, aclaró porque luego de una trayectoria tan larga, prefiere seguir tocando el violín que tiene desde niño “Este violín que viene conmigo cuenta la historia de mi familia, pues mi abuelo escapó del genocidio armenio, gracias a este violín, alguien se lo dio y él fingió que formaba parte de un conjunto musical y abandonó la región y luego pasó a manos de mi padre, quien lo cuidó con mucho cariño y él me enseñó la disciplina para poderlo tocar, así que toda mi familia, mi descendencia le debe la vida a este violín y en tanto también yo se la debo”. Malikian se presenta este 16 de mayo en el Auditorio Nacional.