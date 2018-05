Encuentro de pacientes cardiovasculares

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Be The Match México, recluta donadores de médula ósea

Casa Sauza cumple 145 años de antigüedad

La insuficiencia cardiaca es un problema de salud pública en México ya que es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 y una de las 10 primeras causas de muerte y discapacidad en el mundo.

Por ello, la Fundación Paciente del Corazón (PACO), invita a familiares, pacientes y público interesado al Encuentro de Pacientes Cardiovasculares con Insuficiencia Cardiaca que organiza en colaboración con el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, para aprender más sobre la enfermedad, la relación que el paciente debe establecer con su médico para conocer su tratamiento y poder llevarlo de forma adecuada, así como los cuidados básicos que deben considerar pacientes, familiares y cuidadores.

La cita es el sábado 19 de mayo de 9.00 a 13.00 horas en el Auditorio del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ubicado en Félix Cuevas 540, Col. Del Valle Sur, Ciudad de México.

La entrada es gratuita, pacientes y familiares podrán compartir experiencias y apoyo.

Algunas de las conferencias que se presentarán durante el encuentro son: Intervenciones terapéuticas para los enfermos con I.C. Dra. Lecsy Macedo Calvillo, cardiología clínica, Unidad de Cuidados Coronarios – Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Rehabilitación y nutrición por el doctor Jorge Lara. Cardiología, Jefe de Rehabilitación Cardiaca-Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El manejo emocional durante la enfermedad. Psicóloga Angélica S. Rosales. Confirmar asistencia a daniela@ihhub.org

*****

Be The Match México, una subsidiaria de Be The Match, se enfoca en el reclutamiento de donadores de médula en México para ayudar a los pacientes a obtener el trasplante de médula que necesitan. Be The Match México opera un Centro Internacional de Donadores en la Ciudad de México y planea establecer sus oficinas en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes. Be The Match es un líder mundial en el trasplante de médula ósea.

Además de administrar el registro de médula ósea más grande y diverso del mundo, Be The Match realiza investigaciones para mejorar los resultados del trasplante y brinda apoyo y recursos para los pacientes.

Existe una cura para las miles de personas diagnosticadas cada año con cánceres de sangre que ponen en peligro su vida, como la leucemia y el linfoma.

****

Beam Suntory, la tercera compañía de licores premium más grande del mundo inicia operaciones en México con un amplio portafolio de productos para el gusto de cada paladar como parte de su estrategia de crecimiento y expansión en nuestro país.

En el 2005 Beam Suntory adquirió Casa Sauza, la cual este año cumple 145 años de antigüedad, y con ello se convierte en la segunda mayor productora de tequila del mundo con marcas como Sauza, Hornitos, Tres Generaciones, Cien Años, Hacienda, Sauza XA y El Tesoro de Don Felipe, todas destiladas y embotelladas en la emblemática quinta “La Perseverancia” en Tequila, Jalisco. Beam Suntory se creó en 2014 a través de la unión de dos grandes del sector: el líder mundial en Bourbon y el pionero en whisky en Japón. Ambas empresas conformaron esta nueva compañía que cuenta con un profundo patrimonio: pasión por la calidad, espíritu innovador y cultura emprendedora. Asimismo, Casa Sauza se fundó 1873 cuando Don Cenobio Sauza adquirió la destilería “La Antigua Cruz”, una de las destilerías más antiguas de Tequila, Jalisco; a la que más tarde rebautizó con el nombre de “La Perseverancia”, y así el tequila se une a otras marcas de gran renombre, como Jim Beam, fundada en 1795 y la casa Suntory, fundada en 1923.Albert Baladi, COO y Presidente de América de Beam Suntory comenta: “la compañía se centra en tres plataformas: crear marcas famosas, construir mercados exitosos y crecer para bien. México es un país muy atractivo para Beam Suntory en el que se ve gran potencial, por ello queremos incrementar la distribución y capitalizar el potencial del mercado mexicano a través de una estructura comercial de más de 100 colaboradores en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún y Querétaro. También se contará con un centro logístico operado por DHL, socio global de Beam Suntory”.

lros05.2000@gmail.com