Lacerante pobreza

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El tema de la pobreza en México es uno de los fenómenos que son parte del conjunto de preocupaciones de los candidatos a la Presidencia, que afecta a más de 53 millones de personas.

Esta situación coloca a nuestro país como la decimocuarta economía del mundo. En contraparte, en términos de renta y capital, la riqueza se encuentra concentrada en un grupo selecto que se ha beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas.

Desde luego, hay otros problemas que buscarán abatir una vez que (uno de ellos) logre el triunfo en las urnas el próximo primero de julio.

Entre esos temas están el de la inseguridad, educación, salud, empleo, inversión, etcétera. Pero, hoy, el fenómeno de la pobreza es del que veremos cuál es su realidad en México.

El economista Gerardo Esquivel Hernández dice que nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza, y hace hincapié en que la desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano, lo cual hace que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres.

En un estudio sobre la pobreza extrema en México, destaca que el crecimiento económico de México es magro, los salarios promedio no crecen y la pobreza persiste, pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose.

El país está dentro del 25% de las naciones con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los dos países más desiguales de la OCDE. Por tanto, observa, el tema de la desigualdad extrema se debe poner en la agenda del debate nacional por razones éticas, políticas y económicas.

Las condiciones de desigualdad en el país son tales, que el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza en México. Oxfam México (un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza) realizó el estudio “Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político”.

Su objetivo es buscar mejorar las condiciones y los medios de vida de las personas más vulnerables, fortaleciendo sus organizaciones locales e influyendo en los gobiernos y empresas para garantizar sus derechos.

El estudio hace hincapié en el hecho de que la riqueza mexicana se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco.

La desigualdad se ha incrementado con el tiempo.

Entre mediados de los noventa y 2010, la desigualdad de ingreso disminuyó. Sin embargo, la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta.

Estamos, pues, frente a dos hechos contradictorios: ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución.

De acuerdo con el estudio, el número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los últimos años. Lo que sí ha aumentado es la importancia y la magnitud de sus riquezas.

En 1996 equivalían a 25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de 142, 900 millones de dólares. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos.

A nivel global, Oxfam reveló que las 80 personas más ricas controlaban tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial.

Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza a México no sólo tiene implicaciones sociales: las implicaciones políticas juegan un rol preponderante. Uno de los aspectos más graves de esta desigualdad es la distribución del ingreso.

Un panorama nada alentador, pero que quien sea el próximo Presidente tendrá un punto de partida para intentar disminuir la brecha que existe entre pobres y ricos.

No estaba enfermo…

Los videos que han estado circulando por la red, en los que se ve a un Andrés Manuel López Obrador “a punto del desmayo” y en otro en aparente “estado de ebriedad”, son falsos.

Respecto a este último, #Verificado2018 comprobó que el video con más de 350 mil reproducciones en Faceboock se ve al político de Macuspana en aparente estado de ebriedad, sin embargo, el clip fue alterado para dar una impresión falsa.

En cuanto a su salud —“se ve como que tiene diabetes”, dicen algunos—, el propio López Obrador dijo que está en “perfecto estado de salud”.

“Ustedes me ven todos los días y ¿cómo me ven? Entero, ¿no?” No obstante, no estaría de más que se sometiera a exámenes médicos para conocer su real estado de salud.

Tomas clandestinas

La diputada Lourdes Valdez Cueva alertó que en Tlalpan existe el más alto número de tomas clandestinas de gasolina, poniendo en riesgo a un gran número de personas.

De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, durante el 2017 la demarcación rebasó a las delegaciones Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón en el robo de combustible.

