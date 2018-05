Retorcida invasión extranjera

Índice político

Francisco Rodríguez

Existen cinco incubaciones estratégicas de penetración. Los mexicanos lo sabemos muy bien. La primera, logra el control extranjero sobre las materias primas, energéticos, bosques, minerales, vegetales, agua, y todo lo que para ellos y para el mundo tenga algún valor monetario. Indigna hasta recordarlo.

La segunda generación estratégica de penetración es la de los sistemas comerciales e industriales que en México ha llegado al extremo del paroxismo. Es hasta obsceno observar todos los contornos de esta conquista que padecemos por la entrega a los Estados Unidos del mercado interno mexicano. Una traición incalificable.

La tercera, es la que alcanza tonos ridículos en la penetración de las redes de comunicación terrestre y satelital. Todos los medios llamados masivos de expresión se encuentran penetrados en sus acciones fundamentales por los financieros neoyorquinos, jefaturados por George Soros, quien utiliza a su quinta columna, el salinista José Carreño Carlón.

Los inteletuales —por cuales— orgánicos y los mendicantes que a diario se suben a ese vagón de la indecencia moral son exageradamente recompensados en función de sus atributos mentales. No hay uno solo que se respete que no tenga una mansión en San Ángel y una casa de fin de semana en algún balneario huehuenche.

Los hay que son ganaderos y rancheros nylon e, incluso, los más picudos, con yates en las costas mexicanas y estadounidenses, casas solariegas y mansiones de postín en los más caros sitios de veraneo o de negocios del planeta. Es cosa de preguntar y de comprobar.

La cuarta generación estratégica de penetración, hasta hace poco reconocida por las mentes más lúcidas de la Tierra, es la colonización de los sistemas financieros que, en México, se entregaron como una concesión gratuita a los especuladores de toda laya, a condición de que le compartieran los moches y prebendas a los mandarines locales del salinismo. Por ejemplo, a Pedro Aspe Armella y sus discípulos y caganchos.

Y es que, a pesar de los balbuceos hipócritas de la Suprema Corte de Justicia, que hasta hace poco tuvo que sentar jurisprudencia sobre el atentado constitucional que representa la invasión y requisa o congelamiento de las cuentas bancarias que se atreven a recibir una inversión de dinero limpio del exterior, Aspe Armella y sus discípulos Videgaray, Peña, y el pringado Meade a la cabeza…

… tienen la desfachatez y el improperio de seguir aplicando una confiscación que sólo corresponde a un acto jurídico de autoridad constituida, no a un capricho de los paniaguados del Imperio para seguir deteniendo el desarrollo nacional y secar la economía productiva, con todos los delitos y delirios agravantes que esto implica.

Pero como su mentalidad reducida al mínimo del razonamiento siempre ha exigido que las leyes se adecuen a sus caprichos, y éstos están regidos por la ambición y el desacato, les importa muy poco que los actos jurídicos deban estar regidos por la norma jurídica. No’más sus chicharrones truenan, desde hace cuarenta años que tuvimos la desgracia de conocerlos.

Como usted y este escribidor lo hemos platicado ya, sólo hay en México unas pocas cuentas bancarias reconocidas para poder hacer las transferencias de dinero del exterior para cualquier fin: son las que pertenecen a las diez familias que controlan todo… y que, obvio, se mochan con el salinismo y su empoderado Aspe y discípulos.

Ellos no sólo son los lavadores del dinero mal habido de los mandarines salinistas egresados del régimen, sino también del producido por las enormes desgracias causadas por el narcotráfico, el trasiego de armas, la prostitución, la venta internacional de partes industriales y lo que podamos imaginar dentro del mundo negro.

Ellos son los responsables del reducido crecimiento del producto nacional bruto, y dueños de las más importantes cuentas depositadas en los paraísos fiscales del planeta, incluyendo el oro de las reservas monetarias, el circulante que era nacional, los santos y limosnas que puedan levantar o que aún no hayan visto.

Ellos son los responsables de todas las campañas sucias, el descrédito y los bajos fondos de las cabezas periodísticas que inodan en aventuras fantasiosas e increíbles a los adversarios políticos que tienen la fortuna de puntear en todas las encuestas de opinión electoral.

Ellos son los más aterrados. Porque su poder económico y su libertad personal dependen de que un personaje de tres al cuarto, escogido por su abyecta sumisión y su bajo perfil, gane el concurso sin licitación que significa la contienda presidencial del primero de julio de este año.

Ellos son el león, el que cree que todos son de su condición. Los que acusan a los adversarios hasta de actos de parientes políticos que fueron realizados antes de que los actuales contendientes nacieran. De ese tamaño es la ignorancia y el terror por perder sus bienes y libertad, en mala hora intocables por los sucesores priístas y panistas del pasado inmediato.

Ellos son los que distribuyen el dinero, de Dios sabe qué procedencia, que sus empleados en las diversas secretarías del peñato distribuyen y regalan a fondo perdido para Dios sabe qué negocios fantasmales, la estafa maestra que están haciendo ahora mismo, para comprar la conciencia de los votantes, necesitados de cualquier mendrugo y el oxígeno que sea.

El problema de ellos es que no saben dar, ni saben pedir. El arte de la política y de la manipulación popular pasa muy por encima de sus cabezas, más duras que una piedra de moler chile. Su soberbia adinerada a lo bestia, no conoce modos y maneras. Hasta los apapachos a las víctimas seleccionadas les salen fingidos.

Están contribuyendo a encadenar y a eslabonar los procesos tenebrosos de la quinta palanca estratégica de penetración: la colonización mental. Como van las cosas, lo único que puede salir de esta manufactura van a ser bodrios exactamente igualitos a ellos.

Copias al carbón de las mismas formas y contornos de los pitufos y nerds que desde hace medio siglo nos “gobiernan” y explotan, manejados desde el backstage por los mismos que los educaron en la sumisión y el agache: los financieros neoyorquinos que los tuvieron como mandaderos en su desgraciada juventud.

Los ataques que dirigen contra sus adversarios, que han jurado por ésta meterlos a la cárcel, no son concluyentes ni contundentes, son simplemente escatológicos, porque esa es la materia cerebral que ellos producen.

La que quieren dispersar por un ventilador que lo único que hace es regresárselas a pleno rostro, porque la gente ya está saturada de sus puerilidades y porquerías. Ellos son los únicos ñoños del sistema que han destrozado.

Pero ya lograron lo que buscaban: de las diez ciudades más violentas del mundo, cinco son mexicanas. Olé!

Usted ¿está dispuesto a seguir encadenado a los designios de esos palurdos?

Índice Flamígero: En el aeropuerto intergaláctico que se construye en el lecho del lago de Texcoco habrá un área destinada al ICE y a US Customs. Quienes viajen a cualquier destino de Estados Unidos deberán realizar los trámites migratorios y aduanales antes de abordar su vuelo y ya no al arribar a su destino, como hasta ahora. Esa área, en los hechos, será territorio estadounidense ¡en México! + + + Más de la penetración gringa, de acuerdo a una publicación del semanario Proceso: “El gobierno de Donald Trump negoció con el de Enrique Peña Nieto la posibilidad de transformar a México en un centro de detención migratorio y de proceso de asilo para inmigrantes no mexicanos, evidencian documentos oficiales. El pasado jueves 17 y luego de que Proceso –entre otros medios de comunicación– diera a conocer las negociaciones celebradas en Washington, el gobierno mexicano negó de manera categórica haber aceptado discutir la propuesta de Trump para el país. Según lo confirma uno de los documentos, cuya copia tiene este semanario, las negociaciones se llevaron a cabo el jueves 17 y el viernes 18 de mayo, e incluso el gobierno estadunidense las aprovechó para instruir a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano sobre los reglamentos y procedimientos para instrumentar las leyes migratorias de Estados Unidos “en México”. El pacto que pretende concretar el gobierno de Trump con el de Peña Nieto convertiría a México en una especie de centro de procesamiento de inmigrantes extranjeros, quienes antes de llegar a la frontera con Estados Unidos serían sometidos a un riguroso escrutinio por los agentes mexicanos a fin de determinar si cumplen con los requisitos para recibir asilo por razones políticas, humanitarias o de otro tipo.” Además de subordinar a las instituciones nacionales, ahora le hacen la tarea a Trump. ¿A cambio de qué?

