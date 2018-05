Ofrece AMLO reorientar el presupuesto al campo

Habrá precios de garantía a productos agrícolas

Da su balance del debate: “nos fue bien; Anaya engaña mucho”

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su planteamiento de ofrecer, en caso de ganar las elecciones, un precio de garantía a los productos agrícolas.

Durante un mitin en La Barca, Jalisco, el aspirante se pronunció por una reorientación presupuestaria en la que se atienda lo indispensable y necesario, y sostuvo que una de las prioridades será mejorar las condiciones del campo.

Con medidas de esa índole, sostuvo el abanderado de Morena, no sería necesario un incremento de impuestos o un aumento a la deuda pública.

“Nos fue bien; Anaya engaña mucho”

El candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la ciudadanía por el apoyo que recibió durante el segundo debate.

“Gracias por el apoyo, por el respaldo, no podría yo hacer un buen papel sin sentir la buena vibra de los ciudadanos, de los que me desean lo mejor, los laicos, los que oran, los que me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo místico es importante, muchas gracias”, dijo en un video que subió a sus redes sociales.

López Obrador explicó que el domingo en el debate se aclararon cosas y tachó de mentiroso a Ricardo Anaya.

“Está muy mal asesorado, lo de Meade es lamentable. No quise desde luego replicarle al señor Rodríguez (El Bronco), pero sí aclaramos sobre todo con el del PAN con Anaya que engaña mucho”, dijo López Obrador.

En su balance, López Obrador aseguró que le fue bien y consideró que seguirá creciendo: “la gente sabe que somos la única opción, la única alternativa para que las cosas de verdad cambien en el país. No vamos a defraudar al pueblo, no les vamos a quedar mal, no vamos a fallarles, no les voy a decepcionar, tengo convicciones, llevo luchando muchos años y vamos a lograr entre todos la transformación del país”.

Reiteró que tiene una ambición legítima y quiere ser un buen presidente de México. “No voy a traicionarlos”, concluyó.