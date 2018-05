Pipe Cruz lanza “Me enamoré de ti”

El cantante colombiano llega a México, de la mano de su primer sencillo en ritmos urbanos

Arturo Arellano

Con todo el sabor y ritmo colombiano, Pipe Cruz arriba a la Ciudad de México, donde se dispuso a promocionar su más reciente sencillo “Me enamoré de ti”, que ya cuenta con miles de reproducciones en plataformas digitales, pues su estilo innovador dentro del género urbano ha llamado la atención de los amantes de aquel género, hoy conquistado por otros de sus compatriotas y a los que pretende sumarse.

El videoclip ya está disponible en el canal de Warner Music. “Lo grabamos en Guatapé, una región andina en el noroeste de Colombia, queda como a dos horas de Medellín, tardamos tres días y tratamos de que se viera un poquito del país, para compartirlo con el mundo”.

En entrevista con esta casa editorial, Pipe dijo que “el sencillo trata sobre un cush que tienes, esa persona que viste y de la que te enamoraste, pero no sabes como hablarle. De modo que tiene una letra romántica y cuenta con ciertos toques de electrónica y moombahton, dentro de lo urbano.

Sé que los colombianos ya llevan años dentro de la música urbana, con J Balvin que empezó el auge del reggaetón y luego llegó hasta la zona cafetalera de donde yo vengo y desde ahí empecé, llevo como 6 años en esto y lo estoy disfrutando. Lo que hace diferente a mi música es que tiene contenido bello en las letras, es romántica, todas las puedes sentir y dedicar, lo mismo tiene ese ritmo de rumba, son temas enérgicos y positivos”.

“Mi idea es estar sacando sencillos, ya que ahora sólo sacan discos los que ya están muy en lo alto de la música. Así que por ahora tendré temas unitarios, sabiendo también que la gente sólo compra en plataformas digitales y no un álbum completo. Este es mi cuarto single, tal vez cuando llegue a diez, sí saque un compilado, pero ya veremos. La gente hasta ahora está contenta”.

“Mis letras son lo que ha atrapado mucho la atención de la gente, incluso me han dicho ‘Que bueno que creas este tipo de canciones, porque las puedo escuchar solo o con mis niños, en familia, bailarlas, ponerlas en reuniones y fiestas’. Y es que no son letras que ofendan o transgredan, son letras para bailar y de amor, ni siquiera hay canciones cortavenas, porque no estoy ahora para eso, yo quiero llevar alegría a quien escuche mi música”. En el tema de lo musical explicó “Tengo tintes de un poco de todo, soul, R&B, mariachi, puedo absorber muchas esencias y fusionarlas con lo urbano, eso ayuda mucho porque refresca esos sonidos”.

Si bien no tiene por ahora fechas para actuar en vivo en México, refiere que sus shows “los suelo hacer lo mejor posible, me gusta que la gente escuche que si tengo calidad vocal, tengo a mi corista, máximo dos bailarines, yo soy colombiano pero no soy un trompo para bailar, así que mi fuerte es lo musical y a eso le apuesto”. El sencillo “Me enamoré de ti” ya esta disponible para escucha y descarga en todas las plataformas digitales.