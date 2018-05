Encuestas, ¿en verdad alguien les cree?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Las principales encuestadoras de Francia colocaban a Emmanuel Macrón 12 puntos debajo de su principal contendiente apenas 10 días antes de la elección. Y arrasó.

Prácticamente eso ocurrió con Donald Trump, y el empresario hoy hace sufrir al mundo día a día vía Twitter.

La larga lista de estos casos la cierro recordando los conteos que daban como favorito a Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2006, y que luego lo indujeron a que nos provocara más de una ulcera a los capitalinos cuando se apoderó de Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo y el Zócalo durante un largísimo mes.

Hoy se repite la historia. Las encuestas lo colocan en las nubes, y él vuela.

“Cada día crezco como la espuma”, dijo ayer.

Pero quienes saben de encuestas como el doctor Rafael Abascal, director de Prospecta Consulting, advierten que a pesar de todas las que hasta hoy dan como puntero al tabasqueño, no hay aún nada escrito ni cerrado en el proceso electoral mexicano en curso.

No hay arroz cocido como afirma AMLO.

Otro experto citado ayer por La Razón, Miguel Baigts, señala:

“Efectivamente hay un puntero y todas las encuestas dicen lo mismo, pero hay una intención de voto de mucha gente que todavía está indecisa, más una cantidad muy grande de jóvenes, unos 12 o 13 millones, que van a votar por primera vez. Así que no hay que descartar a nadie”.

Baigts dice que a la fecha circulan más de760 encuestas por redes sociales de las cuales unas 140 han sido retomadas por diarios impresos, mismas que “no hay que tomar tan en serio, porque no todas tienen una metodología correcta”.

Considera que más bien son herramientas usadas como propaganda electoral y por lo tanto no son confiables.

“Por lo general son mediciones que se hacen a un segmento pequeño y de ahí sacan la media. También hay que tomar en cuenta que todas tienen un rango de 3 a 5 por ciento de error…

“Esto sucede porque a veces no podemos saber si la persona que contestó la encuesta está hablando con la verdad.

Cuánta gente dice que votará por López Obrador que terminará votando por otro. La intención del voto puede cambiar de un día para otro”, indicó.

Y, como todos, afirma que los resultados reales se verán el día de la votación.

Peña Nieto se amarga

Nó solo es él, prácticamente todos los presidentes de México han dejado el cargo sumidos en “cierta” amargura. Una buena parte de ellos simplemente no entendieron cómo fue posible que los mexicanos no les hayan brindado su reconocimiento al dejar el cargo.

Desde hace algunos meses el presidente Enrique Peña Nieto ha expresado su desconcierto por esto mismo.

Ayer, al encabezar el Día del Politécnico, ironizó al indicar que México estaba tan mal, que la Inversión Extranjera Directa alcanzaba ya 50% más que la registrada en la pasada administración.

Y dio el dato:

Esta inversión llega en este período a 9 mil 502 millones de dólares, 19.6% de incremento respecto al año pasado; y en lo que va del sexenio suma los 181 mil 793 millones de dólares, cantidad que supera en 15.4% la meta del Plan Nacional de Desarrollo.

Por ello Peña Nieto se dolió de que sus críticos digan sin ninguna razón que “todo está mal”. A ellos pidió reconocer los avances que ha tenido el país en la actual administración.

“Por supuesto, nos falta mucho… pero no pongamos todo en la canasta de que estamos mal (enfatizó). Sepamos reconocer, el avance y el logro, y contrastarlo con el México (por ejemplo) que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, hace poco más de 4 o 5 décadas, el IPN ha sido testigo, esta gran institución, del avance de nuestro país y, deseo, lo siga siendo”, dijo.

Y continuó con su juego irónico:

“¡Qué tan mal estamos, que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país; en ninguna otra administración, de ningún otro tiempo, se habían generado 3.6 millones de empleos!…

“Hay quienes quieren ver el vaso medio vacío, hay quienes no logran apreciar los avances. Por eso, cuando dicen: ‘qué mal estamos’, o algunos refieren: ‘qué mal está nuestro país’, o ‘ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido’, francamente es no querer ver, o no reconocer, lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos”, expuso.

Consideró igualmente injusto el que algunos mexicanos vean un panorama nacional negro cuando hoy México vive la inflación más baja de su historia, cuando las reformas estructurales comienzan a dar frutos y a estabilizarse y cuando se ha logrado crear 3 millones 133 mil 980 nuevos puestos de trabajo registrados en el IMSS en lo que va de su sexenio respecto de los anteriores gobiernos.

Nueva designación

Raúl Galindo Favela fue designado ayer subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa. Llega al cargo como un interlocutor efectivo frente a la población rural por su paso por Consar, el IPAB, CNBV, Sagarpa, Fira, Financiera Rural y FND, lo que le a aportado experiencia invaluable para la operación de programas que requieren de una gran participación social.

El nuevo subsecretario es uno de los pocos personajes que conocen a la perfección, afirman, la Política para el Desarrollo Rural, experiencia que le permitirá establecer la estrategia de desarrollo que lo revalorice.

Reacomodos electorales

Una vez que Ernesto Cordero, presidente del Senado y líder del grupo denominado como los “rebeldes” hizo pública su intención de votar por José Antonio Meade quien fue su colaborador en Hacienda y que hoy es el abanderado de la alianza PRI, PVEM y Panal, el grupo de aliados en la cámara alta comienza a definirse.

En esta inercia ayer el senador blanquiazul Jorge Luis Lavalle dio el paso y afirmó que él no votará por Ricardo Anaya.

Y subrayó que el dirigente del PAN Damián Zepeda, no lo puede obligar con amenazas a votar a favor de un candidato que enfrenta “serias acusaciones de lavado dinero y cuya honestidad está en entredicho”.

Zepeda recordó que Cordero y sus aliados en el Senado tienen abierto un proceso de expulsión por sus criticas a la dirigencia de Acción Nacional.

Lavalle retó a Zepeda a abrirle proceso a Ricardo Anaya dentro de la Comisión Anticorrupción del PAN por los cargos de lavado de dinero de que se le acusa.

El senador Lavalle calificó a Anaya de mentiroso, autoritario y traidor; además de no ser una persona confiable.

Con más de 12 años de militancia en el PAN, el senador Lavalle le recordó a Zepeda que:

“Lo que ha caracterizado al PAN es la libertad de expresión y de pensamiento. Desde que esta dirigencia tomó por asalto a Acción Nacional se ha encargado de eliminar a quienes no opinen como ellos”.

