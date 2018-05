Andrés García: Luisito Rey le pidió a Durazo desaparecer a Marcela Basteri

El actor hizo la declaración en el programa “De todo para la mujer”, mientras que TVNotas publicó que Basteri murió ahogada y drogada

Según la versión de Andrés García, Luisito Rey sí tuvo la intención de “desaparecer” a su esposa y así lo declaró en el programa “De todo para la mujer”, donde ofreció una entrevista, revelando datos de la vida de Luis Miguel.

En tanto, TVNotaspublicó que la madre del astro mexicano habría muerto ahogada y drogada.

En medio de las versiones que circulan en torno de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, en la década de los 80, el actor Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del cantante, sí pidió ayuda a Arturo “El Negro” Durazo y a él mismo para “desaparecer” a su esposa, el actor refirió en entrevista, que el propio Durazo, quien fuera jefe de la policía y cercano a la familia de “El Sol”, fue quien le reveló la petición de Luisito Rey: “que desapareciera a Marcela. ‘Este cabrón me anda pidiendo eso’”, comentó. No obstante, Durazo se negó a la petición de Luisito Rey.

Según esto y tras la negativa de Durazo, Luisito Rey le pidió a García que lo ayudara, pero él también lo rechazó: “me lo pidió a mí, pero le dije que eso era una barbaridad. ‘No puedes hacer eso’, le dije. Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barrabasadasy ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, hubo cosas muy sórdidas que quería hacerle a su esposa, eran unas barbaridades las que quería hacerle a Marcela, terribles. Yo le dije ‘No, yo no puedo hacer eso’ y ahí termino”.

Por otra parte, TVNotaspublicó esta semana que la madre de Luis Miguel, habría muerto ahogada y drogada, según una entrevista con un familiar de “El Negro” Durazo, cuya identidad dejan en el anonimato y quien declaró: “Marcela, sumida en su depresión, estaba drogada de mariguana y alcohol, y se metió a la alberca. Estando en ésta, ahí se quedó. Se fue al fondo sin que nadie se percatara de que estaba inconsciente, hasta que se ahogó y murió”. A lo cual, Andrés García respondió durante la entrevista que ofreció a “Todo para la mujer”, en un tenor de incredulidad. No creo que haya sido un ‘pasón’ o alguna cosas de esas. Ella era muy cariñosa, era muy mamá de sus hijos y de su casa, los amaba a todos, ella no era una mujer de echar chisme. Yo pienso que ella se alejó de él, harta de tantas injusticias que él le hacía”.