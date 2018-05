Jarabe de Palo ofreció noche “Para dos” en El Plaza Condesa

Considerada como una de las bandas más importantes de España, brindaron un recital lleno de nostalgia y nuevos arreglos

Asael Grande

El conjunto español, Jarabe de Palo (comandado por Pau Donés), quienes se han mantenido activo en todo lo referente al rock alternativo de habla hispana desde 1996, regresó a nuestro país, luego de su éxito rotundo en el Teatro Metropólitan, en esta ocasión para una íntima presentación en El Plaza Condesa, en lo que fue una noche llena bohemia e intimidad musical, como parte de la gira “Para Dos”.

Considerada como una de las bandas más importantes de España y uno de los proyectos más queridos de la escena del rock iberoamericano en México, Jarabe de Palo ofreció una presentación llena de nostalgia y nuevos arreglos para presumir una trayectoria consolidada en la escena musical mundial. El vocalista y fundador Pau Donés, se paró sobre el escenario y fue recibido con una gran ovación, mientras sus músicos acompañantes tomaban sus respectivos lugares, en el piano y teclados, contrabajo eléctrico y el violonchelo, para dar comienzo al show: “como diría Doña Celia Cruz, después de que el año pasado vinimos al Teatro de la Ciudad, en donde tocamos cinco veces, volvemos a estar aquí, ella diría: ‘¿ustedes no tienen casa o qué?’; la cuestión es que finalmente teníamos pendiente de regresar a la Ciudad de México, y al final nos pareció que teníamos que tocar, decidimos cambiar un poco el repertorio de 50 Palos, un poco la escenografía, y estamos muy contentos, porque estamos en El Plaza Condesa, eso nos da mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, que disfruten el concierto”, fueron las palabras de bienvenida de Donés, quien cantó temas como Mucho más, mucho mejor, Bonito y Depende, considerados clásicos entre los fans de Jarabe de Palo.

La magia del evento y sobre todo de las canciones fueron los nuevos arreglos que les hicieron. La banda tocó nuevas versiones de sus más grandes éxitos, haciendo el estilo más íntimo, con un cierto aire de misticismo. Pau Donés contó la historia de cada canción, de temas como Agua, Grita y Completo incompleto, que el público no dejó de cantar y corear.

Una de las canciones más esperadas fue La flaca, para después dar paso a Dos días en la vida, El lado oscuro y Tú me hacías sonreír, temas que el público no dejó de aplaudir y agradecer por tan increíble noche, que se convirtió en mágica, en compañía de Pau Donés, Alex, Jimmy, David, Jordi y Jaime, quienes una vez más demostraron por qué son una agrupación muy querida en nuestro país, y que fue recibida en El Plaza Condesa, lugar en el que no tocaban desde el 2014.