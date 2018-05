La Rumorosa llevará su fiesta mexicana al Teatro de la Ciudad

La cantante cerrará su gira con un espectacular concierto el 31 de mayo en el Esperanza Iris

Arturo Arellano

María Inés Ochoa, mejor conocida como La Rumorosa, se presentará este 31 de mayo por primera vez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a donde llegará para culminar su gira con la que recorrió prácticmente todo el país y que ahora trae al recinto de Donceles, para deleite de los capitalinos, quienes podrán disfrutar de una verdadera fiesta mexicana, ya que el repertorio de la cantante va desde títulos originales, hasta éxitos de José Alfredo Jímenez, Agustín Lara y Los Tigres del Norte.

En conferencia de prensa, la bella y talentosa mujer celebró su llegada por primera vez a este recinto. “Me da mucha emoción, porque es uno de los escenarios más importantes de mi país al que tanto amo, por lo que llevaremos lo mejor de este espectáculo musical, de modo que vamos a cantar canciones de todo mi repertorio y mis dos discos, en los que destacan ritmos, como la cumbia, son, norteña, rancheras y todo ese abanico hermoso que nos brinda la música regional mexicana. Lo mismo, vamos a dar un adelanto de lo que será mi nuevo material discográfico, y para ello me acompañará el Mariachi Gama Mil. Estoy ansiosa y el público puede estar seguro de que va a ser una noche increíble”.

Describió también que “el espectáculo estará dividido en dos partes, la primera será de mis éxitos, esos temas que impactaron al ser parte de mis primeros dos discos, y la segunda serán los nuevos temas con mariachi. Serán dos horas de música continua, en las que también habrá tiempo de recordar a los grandes de la música mexicana, como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara y Los Tigres del Norte, en versiones muy al estilo de La Rumorosa y que han sido muy bien aceptados en otros escenarios”.

Adelantó que esta presentación será un sueño cumplido, por lo que lo documentara en video para después lanzar un Dvd. “Tenía muchas ganas de grabar con mariachi y hasta ahora lo estoy cumpliendo, era un género que no había tenido oportunidad de tener en un disco. Pretendo que el material saldrá a finales de año y tendrá temas inéditos entre tradicionales y contemporáneos, que hablan de mi país, ya que mi motivación es la música mexicana y las fusiones con otros ritmos, esos que me dan la oportunidad de ofrecer una propuesta para que los jóvenes y las nuevas generaciones se interesen por la música de México. Incluso, puedo decirles que desde que me lancé como cantante visité Barcelona, España, y nuestra música es muy amada en otras latitudes”.

Destaca por otra parte que su intención no es la fama, sino dejar huella en la música mexicana. “Siento mucha admiración y respeto por esas mujeres que han marcado su paso por la música tradicional y de vanguardia, como Astrid Hadad, Lila Downs y Eugenia León, esas mujeres que no serán fáciles de olvidar, por lo que a mí me gustaría que vean en mí a una mujer arriesgada, que también quiere dejar huella en nuestra cultura músical”, concluyó.