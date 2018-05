Recomendaciones de Editorial Diana y Planeta

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Mima tu cerebro”, de Michel Cymes | Diana

Cómo cuidarlo para vivir mejor

Si el cuerpo humano fuera un aeropuerto, el cerebro sería la torre de control. Si el cerebro no funcionara bien, la mayoría de las funciones de nuestro organismo podrían acabar colapsando y nosotros estrellándonos. Por el contrario, si trabaja con pleno rendimiento, es capaz de obrar milagros.

El funcionamiento del cerebro humano es cada vez menos impenetrable, gracias a la gran cantidad de descubrimientos que se han hecho, fruto de las investigaciones en torno a él, que nos permiten conocerlo y así ser capaces de cuidarlo y estimularlo.

El doctor Michel Cymes nos ofrece en este libro una serie de pautas para poner a punto nuestro cerebro y evitar que nos falle cuando más lo necesitemos, porque si la cabeza funciona bien, funciona todo lo demás.

“Abuelos al borde de un ataque de nietos”, de Leopoldo Abadía | Diana

En entendimiento llega con el conocimiento, ama a tus nietos no los sufras

¿Saben mis nietos lo que es importante en la vida? ¿Tengo que asumir que el mundo ha cambiado y que soy un abuelo-niñera? ¿Mis hijos deben contar siempre conmigo? ¿Es posible ser buen abuelo y no gruñir en el intento? Si eres de los que no entienden a sus nietos, pero te gustaría poder comprenderlos, si quieres aprender su lenguaje y demostrarles que los abuelos son un tesoro y no un engorro, este es tu libro. Leopoldo Abadía, uno de los abuelos españoles con mayor número de nietos, cuarenta y ocho, nos relata en primera persona las historias vividas con ellos, con su característico estilo y fino sentido del humor. “Abuelos al borde de un ataque de nietos” intenta dar con la fórmula que permita una convivencia en armonía entre abuelos y nietos, apostando siempre por la sensatez más entusiasta.

“¿Por qué hacemos lo que hacemos?”, de Mario Sergio Cortella | Planeta

20 principios para encontrarle sentido a tu vida

La mejor razón para hacer algo es porque quiero y no porque debo, sólo así se logrará una vida con propósito. Mediante sencillas reflexiones y filosofía de la vida cotidiana, el autor presenta los veinte principios fundamentales para encontrar el motivo de nuestro día a día. Este es el libro para los que no se conforman con una vida plana y sin sentido. Encuentra aquí la respuesta a la pregunta que nos ocupa a todos.

