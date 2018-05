INE, “El Bronco” y Nestora Salgado

Desde el portal

Ángel Soriano

El INE aceptó que pasó por alto la doble nacionalidad de Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República, en cambio, si revisó con lupa el financiamiento a la campaña del candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco” acusándolo de triangulación de recursos de procedencia ilícita y otros, demostrando que mide las candidaturas y partidos con dos varas.

Habrá que pedir al INE cuentas sobre el excesivo gasto en la organización de los considerados inútiles debates presidenciales, no tango por la falta de contenido, sino que a la autoridad electoral le parece más relevante el escenario que las propuestas, de los conductores del espectáculo y de la cobertura de los mismos, no lo que realmente le interesa a México.

Los consejeros electorales deberían ser personas con autoridad moral que cumplieran una función social de manera honoraria y de respeto, no funcionarios con elevados salarios y privilegios únicos en un país con una pobreza en crecimiento, y que han hecho del electoral un gran negocio.

La decisión del pueblo de México de darse el tipo de gobierno que mejor convenga a sus intereses no debe ser motivo de lucro.

La función del INE, como se ha visto, carece de credibilidad; pasa por alto cuestiones que todo mundo conoce, como la doble nacionalidad de Nestora Salgado y de la cual se siente orgullosa —como la canadiense de Napoleón Gómez Urrutia-, y en cambio cuenta pesos y centavos de lo recibido por Rodríguez Calderón. ¿Es confiable así la autoridad electoral?.

TURBULENCIAS

México en el peor de los mundos: Meade

Al participar en la III Cumbre Ciudadana en el Palacio de Minería de la CDMX, el candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, dijo que hoy México vive en el peor de los mundos en materia de seguridad y enfrenta retos que no ha podido superar y dimensionar y consideró que la Ley de Seguridad Interior es el único mecanismo disponible para hacer un diagnóstico en la materia para justificar la participación de las fuerzas armadas en tareas para las que no están diseñadas y capacitadas…Oaxaca vive una crisis de seguridad que no puede minimizarse.

Desde el momento de nuestro triunfo en las urnas haré del conocimiento del gobernador Alejandro Murat la intención del cabildo municipal de aplicar modelos de seguridad que han funcionado en otras entidades, dijo Raúl Castellanos Hernández, candidato del Panal a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca…Alejandro López Jarquín, candidato de la coaliación Por México al Frente a la alcaldía de Xoxocotlán dijo que: caminaremos junto al pueblo para seguir atendiendo las necesidades de cada agencia, colonia y barrio; seguiremos transformado nuestro municipio. Vamos a dar continuidad a este gran proyecto de desarrollo que ha transformado a Xoxocotlán en el último año y medio, somos un equipo de trabajo, de compromisos y resultados, que ha caminado a ras de suelo con la gente, que conoce las necesidades de cada agencia, colonia, barrio y fraccionamiento, honrando la confianza de nuestro pueblo, vamos a dar continuidad a nuestro trabajo. López Jarquín es alcalde con licencia del municipio…

