Los Ángeles Negros celebrarán su 50 aniversario en el Metropólitan

La gran sorpresa de la noche y del festejo, será la reaparición de la voz de Germaín de la Fuente

Considerados como una de las agrupaciones más históricas y emblemáticas del continente, Los Ángeles Negros tienen todo listo para festejar su primeros 50 años de trayectoria musical en el Teatro Metropólitan, en una cita programada para el próximo 24 de junio a partir de las seis y media de la tarde con grandes invitados y un setlist impactante, que incluirá los grandes éxitos que los han encumbrado por cinco décadas y que han sabido trascender generaciones: “estos 50 años han sido para nosotros algo muy importante, se dice fácil llegar a los 50 años, pero nosotros lo logramos, lógicamente, ha sido una lucha dura, no solamente de nosotros, sino de muchos grupos, siempre hemos pensado sumar, y no restar, para nosotros es importante seguir adelante; para este concierto queremos ‘tirar la casa por la ventana’ por estos 50 años, tenemos grandes y gratas sorpresas, queremos resumir, y sumar el pasado con el presente, queremos seccionarlo en la parte clásica del grupo, con orquesta, tenemos un segmento juvenil, también, , tenemos mariachi para hacer algunas de los temas que hemos grabado a través de estos años, canciones muy propias de México, y naturalmente con grandes artistas invitados; quiero dar la grata sorpresa, ese día nos va a acompañar la voz querida, el estilo Los Ángeles Negros, me refiero a Germaín de la Fuente, nuestro primer gran cantante, va a estar presente con nosotros celebrando estos 50 años; dentro de las sorpresas, tendremos a grandes amigos y colegas, como en el caso de Juan Solo, Francisco y Mauricio Durán (ex Los Bunkers), Daniel Gutiérrez, de La Gusana Ciega, quien grabará con nosotros en uno de nuestros discos; tenemos desde Chile a Américo, un gran artista, que ha sido triunfador en el Festival de Viña en dos oportunidades; tenemos como director de orquesta al maestro Hugo Mancin, quien fue el encargado de hacer los arreglos de ‘En vivo, y sin etiqueta’, un disco que nos actualizó y nos puso de nuevo la presencia del público, así que esta historia continúa, y continúa latente”, comentó, Mario Gutiérrez, fundador de Los Ángeles Negros.

Con un exitoso disco como es el de “Memoria del alma”, que ha recibido grandes críticas, el grupo está preparado para llevar a su público a un recorrido musical plagado de todos los éxitos de la agrupación de origen chileno que lleva con dignidad y en total plenitud 50 años recorriendo los escenarios de todo el planeta.

Millones de discos vendidos en toda América, y ya con 37 discos de larga duración en el bolsillo, su historia musical ha servido para convertirse en documentales.

Tres veces se han presentado con todo éxito en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y recientemente fueron homenajeados por la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución.

En San Carlos, Chile, su tierra natal, les brindó un tributo bautizando una plaza con su nombre: Los Ángeles Negros.