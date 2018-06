Plantea Anaya fiscalía que indague a Peña Nieto

Nuevos spots sobre combate a la corrupción

También exhibe a AMLO, afirmando que no enjuiciará al Presidente

El Partido Acción Nacional (PAN) pautó dos nuevos spots ante el INE, del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. En uno, propone la creación de una fiscalía autónoma para investigar los “escándalos del sexenio”, y en el otro hace alusión a al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En el primero, el panista propone crear una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto.

“Propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta responsable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel”, afirma Anaya en el spot.

“Mientras no haya consecuencia al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso, propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio”, expresa en el video.

El candidato presidencial también hace referencia a los ataques más recientes en su contra.

“Sé que por proponer esto, hoy me atacan por todos los medios, no importa. Con tal de combatir la corrupción desde el más alto nivel, es lo correcto. Soy Ricardo Anaya, hablemos de frente”, termina el spot.

Un segundo spot exhibe al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia afirmando en diferentes entrevistas que no enjuiciará al presidente Peña Nieto, mientras que se escucha una voz en off: “perdonar la corrupción, no es cambio”.

La semana pasada fue difundido un video contra Ricardo Anaya en el que se le acusa de supuesto tráfico de influencias.