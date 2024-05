#NoMeQuieroMorir

Al ver el video en donde un niño de 11 años, Emiliano, que salvó a su madre de ser secuestrada e Paraíso, Tabasco, y fue balaceado tres veces no sólo provocó indignación en el país.

Imploraba que no se quería morir y desafortunadamente murió unas horas después de llegar al hospital de Pemex, en esa población. No tenían a los médicos capacitados, ni el material de curación en la sala de operaciones. Incluso, se menciona que los directivos no querían atenderlo porque no era derechohabiente.

Atrás, cierto o no, hay una cadena de hechos que provocan indignación de quienes vemos una descomposición del país, donde ahora las víctimas son los niños.

Lo inaudito: El presidente López Obrador dijo que los medios han planificado el brutal asesinato y misericordia de crimen de un grupo de delincuentes que matan a un niño de 11 años. Es increíble que López Obrador diga que se magnificó este hecho con el único fin de dañar a su gobierno.

Qué horrible es pensar que todo mundo quiere hacerte daño. Ese delirio de persecución se da en políticos que se encumbran y que están a punto de perder el poder y quedarán desamparados.

Es difícil para estos políticos comprender que se quedarán sin séquitos, sin poder, sin dinero, sin impunidad. Al momento de convertirse en seres humanos comunes y corrientes, los hace vulnerables, incluso mentalmente.

López Obrador, entiende: no eres la víctima. La víctima fue ese jovencito que imploraba vivir después de ser atacado. Las víctimas, son mu madre, su familia y todos aquellos que han perdido un ser amado en este México secuestrado por la delincuencia, el miedo y la impunidad.

MOTIVOS DE ATAQUES A MÁYNEZ: Por si fuera poco, ahora AMLO afirma que la caída del templete, durante el cierre de campaña de candidatos de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, fue culpa de las víctimas; de cada uno de los que estaban arriba del templete. En especial acusó al candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez, sin tener la más remota idea de lo que es derecho, justicia y verdad. Sin tener en sus manos el peritaje profesional de lo que ahí ocurrió. Pero, aquí sale el verdadero López Obrador. Quien todo lo piensa con fines electorales. Se dio cuenta que MC en lugar de quitarle votos a la oposición, como era la misión para los naranjas que preside Dante Delgado, fortaleció a Fuerza y Corazón por México. Máynez le quita los sufragios a Morena. En ese escenario, el oficialismo, ahora, busca atacar a los naranjas. No se trata de una expresión simplista, sino de una acusación con fines electorales. Murieron 9 personas y más de cien resultaron heridas. Se necesita tomar declaración a cientos de personas que asistieron a ese lugar para apoyar a Máynez; levantar peritajes y, en especial, revisar los cuerpos de las víctimas. Nadie, seguramente, quiso que murieran esas personas, pero hay responsables. Se le llama responsables de nueve asesinatos culposos; no dolosos. Claro que deben ir a la cárcel e indemnizar a quienes no cumplieron con las medidas mínimas de seguridad y a los organizadores del evento que no comprendieron las alertas que envió Conagua, sobe fuertes vientos y posibles tornados. Si hay responsables y, seguramente, serán muchos. Pero, destacan los organizadores que debieron haber cancelado el evento y no lo hicieron. Ahora, sobre las indemnizaciones, qué bueno que el gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, se hizo cargo de los gastos de hospitalización y funerarios de las víctimas. Sin embargo, los organizadores, Movimiento Ciudadano y los que instalaron el templete, deben pagar esos gastos. Habrá tiempo para ello. Pero, esto no puede quedar impune. Aunque sean amigos del gobernador o del partido en el poder en Nuevo León.

MÉDICA SUR: Nos enteramos que algunas empresas de hospitales, valiéndose de palancas, contactos y dádivas pudieron haberse despachado con la cuchara grande en la construcción de nosocomios en la CDMX. Al parecer, el hospital preferido por AMLO, donde se atendía, Médica Sur no es ajeno a esta situación, ya que en sus últimas ampliaciones, la Torre III y el Auditorio, que empezaron en 2003 y 2008 respectivamente, al parecer excedieron los metros cuadrados permitidos y pudo no haber cumplido con los requisitos en la construcción y entrega de esta mega obra que inició su construcción en 2003, tuvo una inversión aproximada de 500 millones de pesos y abarca una superficie superior a los 15 mil metros cuadrados.

