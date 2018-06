Mundial de Futbol deja en segundo plano campañas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Margarita, no Zavala, en AMLOFest

Candidatura de Anaya, se tambalea

El Mundial de Futbol de Rusia, sin duda, dejó en un segundo plano el último tramo de las campañas electorales y el domingo, esto se podrá constatar de mejor manera en el partido entre la selección de México contra la de Alemania, donde todos los pronósticos, (hasta los de casa), apuntan a que el Tri será derrotado; de ahí que la esperanza está en los siguientes dos partidos para volver a perder frente a la poderosa escuadra de Brasil, si es que los nuestros llegan a ese juego.

Y precisamente por esa razón, los candidatos presidenciales aprovechan para “colgarse” del Mundial. Ahí está que el abanderado de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, aseveró que él ya será Presidente cuando se empiecen los preparativos para el Mundial de Futbol que en el 2026 se llevará a cabo en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá, con lo que el Estadio Azteca, se convertirá en la primera sede en ser anfitrión de una fiesta deportiva de esa naturaleza por tercera ocasión.

Esto último, lo sabe canalizar y muy bien, el abanderado presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, que anunció el magno evento que será su cierre de campaña y que se celebrará en dicho estadio, aprovechando la fiebre futbolera.

Anunció el tabasqueño que participarán intelectuales, políticos así como tres figuras del mundo del espectáculo: Belinda, Eugenia León y Margarita, no Zavala, sino “la Diosa de la Cumbia”.

En el caso de la cantante de pop, ya se había establecido en este mismo espacio en anterior entrega que, según se sabe: “tiene una relación con Jorge Argüelles Victorero, quien, con todo y el escudo del PRI que aparece en las redes de ella, es conocido que se trata de un cercano operador de ‘ya sabes quién’, por los rumbos limítrofes entre Morelos y Guerrero, aunque Argüelles lo niegue y diga públicamente que él no tiene nada que ver en la decisión que hizo pública su novia, que Belinda solo habló así porque quiere un país mejor. ¿Será?”.

De cualquier manera, la carismática cantante se ha hecho un espacio en los conciertos que presentará ni más ni menos que junto a Paulina Rubio y la española Martha Sánchez, para ser figura estelar en el “AMLOFest”.

El tabasqueño ya echó absolutamente “todas las campanas al vuelo”, sobre todo, después del enojo que le hizo pasar Ricardo Anaya, “balconeando” la relación del tabasqueño con Grupo Rioboo.

Y en este orden de ideas, por cierto, mucho se comenta en los corrillos políticos que con todo y que le sacó algunos “trapitos al sol” al de Macuspana, la candidatura de Anaya se tambalea.

Son varias ya las señales en los últimos días que muestran la crisis que enfrenta el ex “Joven Maravilla”. La más reciente se dio horas antes del debate presidencial, cuando en su “cuarto de guerra” se analizó la posibilidad de que el ex dirigente del PAN no acudiera a dicho debate como una forma de protesta contra lo que consideraban “la embestida del gobierno de Peña Nieto”, refiriéndose a las investigaciones sobre “lavado” de dinero que le cayeron como “balde de agua helada” a Anaya.

Ante la falta de respuestas claras y convincentes a dichas acusaciones, el ex diputado panista se autovictimiza y se asume como perseguido político. Lo cierto es que la noche se le ha venido encima en pleno cierre de campaña. ¡Qué tal!

Municiones

*** Ayer arrancó la distribución de 23.7 millones de boletas a los diferentes Consejos Distritales que cubrirán la elección del próximo 1 de julio en la Ciudad de México.

*** En el marco de la campaña “México, Limpio y Querido”, diseñada por la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, se realizarán dos actividades para este verano 2018, que tienen como objetivo contribuir a la conservación del Patrimonio Natural de nuestro país. La falta de agua y la contaminación de los mantos acuíferos es uno de los muchos problemas que está enfrentando nuestro planeta por lo que, de manera comprometida con el país, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, ha diseñado una campaña de conciencia social en dos sentidos, primero conservar y promover la limpieza y protección de los mantos acuíferos naturales, en zonas de recreación como son los Parques Acuáticos y Balnearios de los estados de Morelos y México.

En segundo término, se promoverá de manera intensa la limpieza de las playas nacionales, cuya contaminación afecta a miles de especies marinas y terrestres así como la viabilidad económica de muchas comunidades.

En este sentido se trabaja para generar conciencia entre la sociedad civil y los turistas que visitan los balnearios, parques recreativos y playas, sobre la importancia del agua y lo indispensable que es cuidarla, labor que la Sociedad Cooperativa con el apoyo de algunos Balnearios y Parques Recreativos realizará durante los meses de junio, julio y agosto de 2018.

*** El dirigente del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer, desde Jaltenco, señaló que “este primero de julio vamos a elegir a Pepe Mede como Presidente, porque con él están las oportunidades que coinciden con nuestras aspiraciones.

*** En un video, fue captada Layda Sansores, candidata de Morena a la alcaldía de Alvaro Obregón, comprando en una serie de exclusivas tiendas. Bolsas y bolsas de productos que fueron llevadas por sus ayudantes a su camioneta, que tuvieron un costo de alrededor de 700 mil pesos, eso sí, con cargo al Senado de la República. Pues bien, ahora, la senadora con licencia que tanto gusta de jugar en su Ipad, asegura que lo que compró, fue para una fiesta navideña para los trabajadores de esa instancia legislativa.

