Lo que México necesita no son presidentes, sino buenos ciudadanos: Saúl Hernández

Caifanes celebró 30 años en el Auditorio Nacional, con una noche de recuerdos, que se repetirá el próximo 6 de octubre

Asael Grande

La agrupación emblemática del rock mexicano, Caifanes, ofreció el octavo concierto de su historia en el Auditorio Nacional. Fue en 1989, el año en que Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André dieron su primer concierto en el recinto de Reforma.

El emblemático grupo del rock nacional Caifanes festejó ante sus seguidores, sus 30 años de trayectoria artística con un concierto totalmente agotado en el que interpretaron sus temas clásicos como “Viento”, “La célula que explota”, “Detrás de ti”, “Los dioses ocultos”, “Nubes”, “No dejes que”, “Ayer me dijo un ave” y “Antes de que nos olviden”.

En punto de las 21:00 horas las luces del Coloso de Reforma se apagaron, y las pantallas proyectaron a los integrantes de Caifanes saliendo rumbo al escenario para dar inicio al ritual con “Los dioses ocultos”, “Dioses”, “Viento” y “Nubes”: “indescriptible lo que sentimos ahorita, muchas gracias raza, gracias por estar aquí, por acompañarnos y seguirnos, por estar igual de necios que nosotros; es un honor, una bendición estar aquí, enfrente de ti, que Dios te bendiga, hoy y siempre, bienvenido a tu ritual, a tu ceremonia”, fueron las palabras de bienvenida de Saúl Hernández, quien continuó el ritual musical con “Te estoy mirando”.

Una de las agrupaciones más respetadas y legendarias del rock mexicano, Caifanes, deleitó una vez más a sus fieles seguidores. Rendidos a sus pies, Saúl Hernández, Sabo Romo, Diego Herrera y Alfonso André, acompañados del guitarrista Rodrigo Reyes, hicieron de la noche una velada, cual ritual de los dioses, una noche llena de historia musical, de viejas añoranzas y de recuerdos: “el aplauso es para ti raza, no para nosotros, hemos dicho otras veces que, a la vida no le tengas miedo, sin el coraje, tenle pasión, tenle la perspectiva muy grande de lo que eres tú, y lo que puedas hacer y al amor nunca le tengas miedo, porque es lo único que nos maneja, nos nivela, y nos mueve”, fue el discurso de Saúl, antes de sonar el tema “Miedo”.

“Tortuga”, “Debajo de tu piel”, “Para que no digas que no pienso en ti”, “Sombras en tiempos perdidos” y “Nunca me voy a transformar”, fueron las siguientes clásicas ‘caifanescas’ en sonar: “este sexenio fue muy sangriento, en muchos sentidos, reporteros muertos, muchos jóvenes desaparecidos, niños, familias, jóvenes estudiantes, etc., finalmente es un llamado a los derechos humanos, en donde todos nosotros tenemos que colaborar, participar desde nuestro propio nido, que es nuestra casa, hacia al frente que es la calle, esta canción va para ti, tú que estás preparándote en esta vida, haz de ti un gran profesional, hagan caminos de luz, cambia esta estructura de México, lo que México necesita no son presidentes, sino buenos ciudadanos”, fue el discurso de Saúl (antes de tocar la canción “Antes de que nos olviden”) por el panorama actual.

Para la recta final del concierto, los temas que provocaron la euforia del público, fueron: “Cuéntame tu vida”, “Negro cósmico”, “Ayer me dijo un ave”, “Ave”, “Mátenme porque me muero”, “Amanece”, “Metamorféame”, “Aviéntame”, “Ojo de venado”, “Aquí no es así”, “Alcohol”, “No dejes que”, “La célula que explota” y “La Negra Tomasa”, que finalizaron el recital de Caifanes, en una noche llena de recuerdos, y que se repetirá el próximo 6 octubre en el Palacio de los Deportes.