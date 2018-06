Tati Ortiz Monasterio nos habla de “El futuro es mujer”

Es un kit de nueve poderosas herramientas para convertirte en la mejor versión de ti

¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Emprenderías el proyecto de tus sueños? ¿Terminarías esa relación tormentosa? ¿Te atreverías a decir lo que realmente piensas? Todas lo hemos experimentado, pero es tiempo de liberarnos. Vencer nuestras inseguridades y tomar las riendas de nuestra vida. ‘El futuro es mujer’ (Planeta), el primer libro de Tati Ortiz Monasterio, es un kit de nueve poderosas herramientas para convertirte en la mejor versión de ti y ser una mujer con estrella.

“Es mi primer libro, estoy contenta porque es un trabajo, que surge a partir de dos cosas, principalmente; una es una experiencia de vida, digamos, con altas y bajas, adversa, y fácil, como todo mundo la tiene, pero con una inquietud personal de transformar todo lo aprendido en mejoría, y desde ahí compartir a los demás, creo que hay personas que tenemos como misión ayudar a los demás, y siento que esa es la mía, vengo de una familia que ha dedicado mucho tiempo a ayudar, mi abuelo fue un cirujano plástico que ayudó mucho, fundamos también APAC (Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral), entonces traigo en las venas la inquietud de ayudar, y todo el aprendizaje personal que he tenido a lo largo de la vida y del tiempo, lo transformé a información valiosa que pudiera yo compartirles a las mujeres, por medio de este libro, además desde hace tiempo trabajo con, para, y entre mujeres, desde una plataforma digital, un canal de YouTube, ayudando en encuentros, siempre con esa ayuda a las mujeres”, comentó Tati Ortiz, en entrevista para el periodista Asael Grande, de DIARIOIMAGEN.

Confiar en ti sin que te pesen las equivocaciones. Encontrar tu pasión y convertirla en un propósito de vida que te haga sentir realizada. Querer a tu cuerpo por lo que es: tu herramienta más valiosa. Ser una mujer de la que te sientas orgullosa: “las mujeres somos solidarias, hemos vivido en éste, y en muchos otros países, una cultura, donde las mujeres nos hemos aislado, unas de las otras, y hemos adoptado una actitud de rivalidad entre nosotras, de envidia, de crítica entre nosotras, no podemos hablar de equidad de género, si no hay equidad entre las mujeres, es un poco esa importancia, y ese peso que le doy a estar unidas, porque, si bien ha sido ardua nuestra lucha para que nuestra voz suene, recibamos lo que merecemos, que es ser felices, igual que todo el mundo, no podemos estar solas, entonces, tenemos que darnos la mano entre las mujeres; mi libro propone, conocernos a tal grado, para saber quién soy, pensar en mí, conocerme yo, y desde entonces, operar en querer a los demás, a los que yo quiera, relacionarme con quien yo quiera, y si no somos honestas con nosotras mismas, no podemos ser honestas con nadie”, dijo, Ortiz Monasterio.

Es tiempo de las mujeres libres, felices e independientes. Es momento de apoyarnos y decirnos que sí podemos, y que si lo hacemos juntas, lo lograremos: “he pensado en escribir un segundo libro, creo en los libros, son un gran medio de comunicación, y hoy, quiero escribir algo como ‘El futuro es pareja’, hablándoles a los hombres y a las mujeres, en un mismo libro, me gustaría escribirles a los niños; los invito a leer ‘El futuro es mujer’, es un libro que tienen que leer”, finalizó la autora.

