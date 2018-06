Crimen de lesa Patria. EPN privatizó el agua

Índice político

Francisco Rodríguez

Lo que acaba de pasar en México no tiene nombre ni perdón posible. A través de un simple decreto presidencial que ordena la entrega de los recursos acuíferos de la nación, Peña Nieto acaba de asestar la puñalada más artera a los derechos fundamentales del pueblo mexicano.

Sabiendo que el poder se les escapa de las manos, que no hay salvación posible para el régimen dictatorial pripanista, desde la oscuridad de Los Pinos, complicitados con el empuje implacable del dinero mal habido de los sultanes de la economía nacional, acaban de firmar una sentencia de muerte.

Enrique Peña Nieto no sólo es el peor de los que se encuentran en el poder en cualquier parte del mundo, es un asesino maquinado en contra de estudiantes defensores de productos mineros, delincuente de lesa humanidad y, esencialmente, un auténtico traidor a la patria, que pide a gritos la aplicación cruda de la justicia.

Este pelele, a través de un decreto presidencial, la forma más burda de burlar al Congreso y a la opinión pública, acaba de cometer, con todas las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, una de las más arteras agresiones contra la nación y la humanidad que se tenga memoria en nuestro país.

Acaba de concesionar a las empresas petroleras, turísticas, hidroeléctricas, gaseras, inmobiliarias e industriales el 55% de las cuencas hidrológicas del país, lastimando gravemente a los centros de población, las comunidades indígenas, los mantos freáticos, y el futuro de cualquier mexicano.

Entre otros muchos, éste es el argumento irrefutable, la prueba que pedía el pueblo mexicano para votar masivamente por el cambio de tipos en todos los órdenes federal, estatal y municipal. La orden expresa de cualquier tiranía para ser remudada desde la médula para abajo.

Además de las repercusiones directas en la contaminación, la escasez del líquido vital y la sobreexplotación de los recursos acuíferos indispensables para los mínimos de vida. No sólo es un delito comprobado y fehaciente contra el Estado, la población y la conciencia nacional, es la cereza del pastel de las reformas estructurales y la firma definitiva de su condena .

Si se creía que no había los elementos suficientes para juzgarlo y someterlo al veredicto de la justicia, lo anterior desaparece cualquier duda. Es un sujeto altamente peligroso que no merece un gramo de piedad, una sola consideración de procedimiento, dado que lo ejecutó en pleno ejercicio de insensatez, cubierto por el velo de la inmunidad presidencial, como todo lo que ha hecho.

La nación demanda que se le aplique todo el rigor de la legislación constitucional y penal‎, toda vez que no existe una sola atenuante, un solo prurito que lo exima de que sea castigado ejemplarmente. Los mexicanos no merecemos de ninguna manera la sorna y el desprecio de este ignorante, que en mala hora se sentó en la silla presidencial.

Precisamente en‎ el Día Mundial del Medio Ambiente y arropado por una hipócrita organización no gubernamental que en México manipulan Carlos Slim, Baillères, Tricio, Ramírez, X. González, Larrea y socios electorales como Meade y Anaya, la dichosa World Widlife Fund, asestó un golpe definitivo a la supervivencia.

Es la prueba palpable de la complicidad con toda forma de delincuencia organizada, la acción ruin que acaso faltaba para que el pueblo pida no sólo su dimisión inmediata, sino las penas corporales que procedan, que casi son todas, para que este acto proditorio no vuelva a repetirse en ningún rincón del planeta Tierra.

Por eso, se aferran a mantenerse en el poder. Es la única explicación posible que existe para recurrir a cualquier tipo de fraude y de masacre ciudadana con tal de no perder los privilegios desmedidos que les otorga la firma de los decretos presidenciales. Una firma de un impostor que cree que puede jugar con los derechos elementales del pueblo.

Si la entrega del país al extranjero, la subasta y el remate de las riquezas nacionales de hidrocarburos, de bosques, de tierras y de energía a través del fracking constituían un delito sin parangón en la historia de México, la entrega de las cuencas hidrológicas del país rebasa toda dimensión de corrupción desenfrenada, de ignorancia y sevicia contumaz.

En el Primer Mundo que se acabaron las empresas trasnacionales y sus testaferros mexicanos del gran poder ya se dilapidaron los recursos y las reservas, y ahora vienen por los nuestros. Un viejo proyecto de secar los mantos acuíferos latinoamericanos, denunciado junto con usted desde hace tiempo en esta columna .

¿Por qué las comunidades académicas, los líderes de opinión televisivos, los medios de comunicación infames y vendidos no reseñaron con una sola línea ágata, con un rictus de desaprobación esta medida de los mandarines? ¿Cuánto dinero hubo de por medio para que esto sucediera on la desfachatez y la impunidad con que se hizo?

Los primeros en sufrir este atraco en despoblado serán los centros de población del Golfo de México, las áreas más ricas en recursos hidrológicos, donde precisamente se asientan todos los territorios abundantes en gas, que serán extraídos a través del peligroso sistema del fracking, una manera salvaje de explotación subterránea……. que complace a los mismos favorecidos con las rondas de hidrocarburos, llevadas a cabo por el sistema salinista-zedillista-foxista- calderonista-peñista de aniquilación nacional. A la cabeza, los mismos mequetrefes de siempre. Los que hipócritamente abogan por el voto útil, por la trampa bestial de la voluntad ciudadana, por la muerte de la esperanza.

El decreto presidencial, firmado con la complicidad de los empresarios más bestialmente enriquecidos, modifica el status de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país, por cuyos lechos escurre el cincuenta por ciento de las aguas de la nación. Abre la puerta de par en par para todo objeto lucrativo de los señores de horca y cuchillo, a espaldas del pueblo llano.

Faculta a la Conagua a garantizar los volúmenes de agua que exijan las empresas mineras, petroleras, eléctricas, inmobiliarias, turísticas, desarrolladoras, y privatizadoras de todos los sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los núcleos agrarios, las comunidades rurales y los sectores populares de las ciudades y de los centros de población.

La única medida real que existe para revertir estos infames procedimientos es el voto popular y masivo. Su único remedio es la honestidad y el amor a la patria. Por eso el pueblo mexicano les responderá en las urnas. ¡A la cárcel con estos delincuentes! ¿Está usted de acuerdo, estimado elector y lector?

Índice Flamígero: El 8 de abril de 2015 usted leyó aquí, bajo el título EPN va a dejarnos secos, que "… Según las últimas cifras de suelos agrícolas cultivables, de 90 millones de hectáreas aprovechables hace algunas décadas, sólo quedan 20. Una superficie pequeña para todo el país, equivalente a treinta veces el tamaño del Valle de México. A lo anterior, se deben sumar las empresas cerveceras en manos de la holandesa Heineken que se establecen en los valles de provincia. Consumen una cantidad impresionante de oro azul y reportan crear ¡sólo mil empleos –mal pagados– en cada factoría! ‎La técnica de la perforación hidráulica para extraer el gas shale requiere, según la Semarnat, de 20 millones de litros para hacer producir cada pozo. Es una amenaza real, no de ciencia ficción o de expertos en pobretología. La agricultura nacional requiere el 70‎% de las reservas probables de agua aprovechable. El acceso es cada vez más costoso. Como cada vez importamos mayores cantidades de alimento, es previsible que en el cambalache entre próximamente el agua. Si nos atenemos a la defensa del derecho internacional, mal negocio. Está poco codificado. Las ruedas finlandesas y africanas han fallado frente a la codicia de las empresas. La ONU establece cada rato mínimos que son rebasados por los apetitos empresariales. En Brasil, mediante el Plan Amazonia, los intereses estadounidenses amenazaron controlar las reservas de agua. Contra los movimientos independentistas de los indios yanomanis, los güeros establecieron bases militares en el noreste. Cerraron el círculo de dominación con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, desde el Plan Colombia, la estrategia anti-Chávez en Venezuela y el sistema de vigilancia Ecuatoriana de la Iniciativa Regional Andina. La imposición del Área de Libre Comercio de las Américas es sólo un complemento para establecer una seudo alianza que permita a sus consorcios aprovechar los recursos naturales no renovables y ejecute la dominación. Una de las mayores reservas de agua subterránea del planeta, calculada hoy en un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, la representa el llamado Acuífero Guaraní, extendido desde Paraguay hasta el Pantanal del Amazonas. Abarca también territorio argentino y uruguayo y, obvio, las zonas hídricas de las bellísimas cataratas de Iguazú. Por inclinación natural del subsuelo, recibe las descargas de la zona centroamericana, desde Puebla, hasta Panamá. ¿Nos suena? La recarga, según lo ha documentado hasta la saciedad el Centro de Estrategias Militares para la Democracia Argentina, sería de tal forma que con la explotación del mismo alcanzaría para abastecer con 300 litros diarios a 360 millones de personas. En palabras del centro de inteligencia argentina, abocado a estos estudios por necesidad desde hace años, 'se tiene conocimiento de otro acuífero en el Continente, que se extendería desde los cenotes yucatecos hasta Panamá… Esto explica la proliferación de bases militares en la mega región y la presión que se ejerce sobre los gobiernos locales para que acepten el Plan Puebla – Panamá.' Lo anterior explica que el primer mundo ha dilapidado sus recursos y reservas –a lo mejor los está preservando– y por qué ahora viene por los nuestros. También manifiesta la voracidad con la que algunos 'políticos' de la región utilizan el mencionado Plan Puebla – Panamá como un paradigma de integración industrial y comercial, cuando sólo es una argucia de penetración colonial‎. No extraña que haya sido bandera política del irresponsable Vicente Fox y hoy sea el argumento principal, ante el Imperio, del badulaque Rafael Moreno-Valle, en su idea desenfrenada de la candidatura presidencial por consenso. Si lo hacen por codicia o por ignorancia deben ser frenados estos cuatreros pelafustanes."

