La Carpa Astros recibió la tercera versión del Wild O’ Fest

Durante la edición se presentó lo mejor del surf, garage y rock

Asael Grande

La Carpa Astros recibió lo mejor del surf, garage y rock, en lo que fue la tercera edición del Festival Wild O’ Fest, que reunió a las mejores agrupaciones de lo mejor de estos géneros a nivel internacional: The Bomboras, The Neanderthals, The Boss Martians, The 5. 6.7.8’S, The Gruesomes, Wild Evel and The Trashbones, Lost Acapulco, Dr. Triton, The Froys, y The Tormentos. Los amantes del surf disfrutaron del baile en un festival hecho en México, pero que con el paso del tiempo se ha ido encumbrando como el más importante de América Latina, en donde los melómanos sucumbieron en le tercera edición ante el poder sonoro de importantes y trascendentales agrupaciones, como los mexicanos Los Ovnis, de quien su fundador, Armando Vázquez, comentó en conferencia de prensa: “Los Ovnis somos pioneros del rock en México, ahora nos gusta saber que seguimos vigentes en el gusto del público, nos siguen muchos jóvenes, el año pasado lanzamos un nuevo disco, y no da mucho gusto compartir el escenario con tantas bandas bandas en este festival”.

César “Papi” Castrillón de la banda peruana Los Saicos, fue homenajeado durante el Wild O’Fest, así como también Juanito Wua, de la agrupación Wua y los Arrghs: “he estado desde el inicio de este Festival, es un honor siempre estar al lado de grandes amigos en esta gran fiesta”, dijo Juanito.

Después de no tocar en veinte años, la banda The Bomboras, quienes se formaron en 1994 en California, regalaron a sus seguidores mexicanos, algo de su surf instrumental, y temas de su amplia discografía, en un set que juntó a los integrantes originales de The Bomboras.

Por otro lado, directamente de Nashville vinieron al Wild O’Fest, The Neanderthals, quienes con su rock garage primitivo pusieron a todos a bailar. La banda se distingue por tocar sobre el escenario vistiendo pieles de leopardo y su rock and roll nos recuerda a bandas como The Trashmen y The Sonics. Un hecho curioso es que se sospecha que uno de sus miembros es Eddie Angel de Los Straitjackets.