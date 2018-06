Memo Ochoa, obligado a refrendar ser uno de los tres mejores arqueros del mundo

A su corta edad, 33 años, lleva 100 partidos jugados con la escuadra mexicana, pero en términos de clubes del exterior, muchos analistas piensan que no ha elegido bien

La victoria de México sobre Alemania en su debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018, le otorgó al nacido en Guadalajara, Jalisco, Memo Ochoa, ser considerado entre los tres mejores porteros del mundo.

A su corta edad -33años- Memo Ochoa lleva 100 partidos jugados con la escuadra mexicana, pero en términos de clubes del exterior, muchos analistas piensan que no ha elegido bien. Firmó con el Málaga y estuvo a la sombra del camerunés Carlos Kameni, luego se fue al Granada y el último año lo jugó en el belga Standard de Lieja, logrando la clasificación para la previa de la Champions.

Hoy, ¿quién no quisiera a Guillermo “Memo” Ochoa? Mide 1.83 metros de altura y pesa 73 kilos. Debutó el 15 de febrero del 2004 contra Monterrey (América 3 vs 2 Monterrey). Inició en Tigrillos Coapa (2003-2004), siguió en el América desde donde en 2012 partió rumbo a Francia, para jugar en el Ajaccio. Debutó con el Tri el 14 de diciembre del 2005 vs Hungría.

Le gusta Luis Miguel y la música electrónica. Su comida favorita es la italiana. Está casado con la modelo Karla Mora y ambos son padres de dos niños.

El portero alemán del Barcelona, Marc ter Stegen, elogia a Memo

El portero alemán del Barcelona, Marc ter Stegen, se unió a los futbolistas que han elogiado al mexicano Guillermo Ochoa, quien se lució en el duelo ante Alemania en la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ter Stegen compartió a través de sus redes sociales una fotografía junto al mexicano, tras el partido en Moscú, además de dos emojis que aplaudían el desempeño de Ochoa.

El portero del Standard Lieja mantuvo su arco en ceros en uno de los duelos que parecía más complicado para el combinado azteca, pero resultó ser un duelo histórico para los dirigidos por Juan Carlos Osorio.

Tras la publicación, Ochoa le respondió con un “Top” agradeciendo el gesto.

Cabe señalar que Ter Stegen no vio acción ante México, ya que el portero titular fue Manuel Neuer.

El sueño europeo

Una lesión del mítico Adolfo Ríos daría paso al inicio de la carrera de Ochoa. El debut de Memo fue un 15 de febrero del 2004 de la mano del técnico holandés Leo Beenhakker ante Monterrey.

En el Club América recibió un total de 246 anotaciones en un lapso de ocho años, siendo sus principales enemigos, el Atlas de Guadalajara con 24 anotaciones, Toluca con 22, mientras el acérrimo rival, Guadalajara, le celebró en 16 ocasiones.

Después de una sólida carrera con el América, decide emprender el gran salto: cruzar el charco y conseguir el sueño europeo. En el 2011, el Ajaccio de Francia le daría la oportunidad de convertirse en el primer portero mexicano de jugar en Europa.

Ochoa logró sobresalir individualmente, consiguiendo en su primera temporada ser nombrado como el mejor jugador del equipo, según los aficionados, así como también el reconocimiento de ser el segundo mejor portero de la liga, sólo detrás de Hugo Lloris.

En enero del 2014, Ochoa alcanzaría su partido número 100 en Europa, en una derrota ante el Niza. Jugaría su último partido con el club de Córcega el 17 de mayo en la derrota ante el Saint-Etienne.

Es claro ejemplo de que portero sin suerte no es portero

En su estancia en Francia, Ochoa recibió un total de 180 goles, en 21 de sus duelos logró bajar la cortina y mantener su meta imbatida. Aunque fueron más preocupaciones que alegrías, el guardameta mexicano saboreó las mieles del triunfo en 22 ocasiones, en 38 disfrutó del empate y en 54 sufrió la derrota de su equipo.

Tras su paso por Francia y una destacable actuación en el Mundial de Brasil, Ochoa emprende una nueva aventura. España le esperaba con un nuevo reto: Málaga.

El 1 de agosto del 2014, el Málaga de Javi Gracia confirmó la llegada del mexicano. A pesar de llegar con cartel de estrella, tras su maravillosa participación en el mundial, el técnico español designó al guardameta Kameni como titular, mandando a la banca al arquero azteca.

Ochoa debutó cuatro meses después de haber llegado a España. En diciembre salta al terreno como titular en partido correspondiente a la Copa del Rey, ante el Deportivo de La Coruña.

El 9 de julio de 2017, el Standard de Lieja hace oficial la contratación del guardameta mexicano, que sería presentado con el dorsal ocho.

Con el cuadro belga consigue levantar su primer título europeo, en marzo del 2018 el Standard de Lieja derrota en la final de la Copa de Bélgica al Genk.

La carrera de Ochoa quedó marcada cuando protagonizó una serie de atajadas que le permitieron a México empatar con los anfitriones de la pasada Copa Mundial.

“Aquella parada hizo mucho ruido, pero bueno, uno está para eso, es mi trabajo. En el momento no piensas nada”, rememoró el guardameta.

Ochoa es un claro ejemplo de que portero sin suerte no es portero, pero un poco de disciplina y esfuerzo hacen que las cosas sucedan de mejor manera.

