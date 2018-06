La Zabaleta “Adentro”, en Sala Nezahualcóyotl

La cantante y actriz ofrecerá un recorrido musical a través de su ecléctica carrera el 5 de agosto

Arturo Arellano

Susana Zabaleta, actriz y cantant, quien dice estar en el mejor momento de su carrera y de su vida personal, ofrecerá un concierto magno y sin precedentes el próximo 5 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl, donde realizará un recorrido musical, a través de toda su ecléctica carrera. Previo a este concierto, la artista tuvo oportunidad de llevar su discografía a la Fonoteca Nacional, para hacerla parte del catálogo musical de este acervo histórico.

Para anunciar su concierto en Sala Neza y con motivo del ingreso de su legado musical al acervo de la Fonoteca Nacional, la Zabaleta ofreció una conferencia de prensa, en la que detalló: “me siento en el mejor momento de mi vida, por lo que este concierto es una manera de celebrarlo. El repertorio estará compuesto de aquellas canciones que han determinado momentos importates”. Cabe destacar que estará acompañada del director de orquesta, James Demster, así como de Mateo Aguilar, pianista que le ha acompañado en varias de sus etapas musicales.

Tal como ha sido su carrera, promete un show ecléctico “retomaré canciones de Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, que fueron parte de mi disco ‘Darle cuerda al mundo’, así como canciones de mi más reciente disco ‘Como la sal’ y otras que hemos elegido especialmente para este espectáculo”.

Añade que luego de su tremenda trayectoria aún le quedan sueños por cumplir. “He cantado con gente muy importante como el maestro Armando Manzanero o Fito Páez, pero me faltan más y podría decir que ese es mi sueño, subir al escenario con más artistas de gran talla”.

En el tema de introducir su música a la Fonoteca Nacional dijo “me llena de orgullo haber traído el material que he hecho en mi vida a la Fonoteca, todos mis discos estarán aquí. ‘Sensatez y cordura’ es con trío y tiene que ver con la historia de Los Panchos que formaron un emporio del trío en México, el de tres guitarras, no el trío que se hace ahora con el reggaetón. Me llena de orgullo este momento y mas aún que esté mi madre para verlo”.

Finalmente, destaca que “el que tiene talento y lo esconde esta fregado, el que no lo comparte por miedo esta jodido y el que no tiene talento de plano que se suicide o que se dedique a otra cosa como la política por ejemplo” y en ese tenor enfatizó en que “me han invitado a cantar con muchos políticos, pero yo siempre me he negado, no me parece correcto que nosotros como figuras públicas influenciemos a nuestros seguidores en ese tema”.

“Adentro”, concierto de la Zabaleta se realizará el 5 de agosto en Sala Nezahualcóyotl a las 19:00 horas.