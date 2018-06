Crimen de Trump, con fines electorales

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Perdona a tus enemigos, pero jamás olvides su nombre

John F. Kennedy, 1917-1963; presidente de Estados Unidos 1961-1963

Donald Trump, en su afán de controlar el Congreso de Estados Unidos en las elecciones de noviembre próximo, usa todo tipo de acciones sucias y deleznables. No le importa pisotear los derechos humanos, ni la ley, ni las normas de convivencia internacional o matar. Sólo el poder por el poder.

Así son los políticos. Su objetivo es el poder. Para ello, manejan estrategias que se destinan a ese solo fin. No importa el bienestar del electorado y la sociedad. No importa si se usan recursos públicos o burocracia pagada por el gobierno. No importa mentir o humillar a toda una comunidad. No importa la imagen que se tenga en el ámbito internacional. Sólo importa ganar las elecciones.

Esto lo vemos cotidianamente en muchos países, incluido México, pero el extremo es Estados Unidos y lo da su presidente quien viene de ser un voraz y agresivo empresario. Las formas para ganar dinero, son las mismas o quizá más agresivas que las de obtener poder.

Por ello, secuestrar niños, separarlos de sus padres es un crimen contra la humanidad. Centenares de niños mexicanos, centroamericanos y otras nacionalidades son encerrados en jaulas y sus carceleros, agentes de Migración, se burlan de los llantos de los infantes en forma muy similar como lo hacían los nazis durante el exterminio judío y de otras razas en la Segunda Guerra Mundial.

Es inaudito y, pese a que Trump agrede a la ONU, especialmente su área de Derechos Humanos, este organismo no hace un llamamiento y censura al mismo presidente de Estados Unidos. Sabemos que es la nación que proporciona el mayor número de recursos para que sobreviva el organismo destinado para el mejoramiento de la convivencia internacional.

Son pocos los niños mexicanos detenidos en los centros de hacinamiento migratorio en EU (22), pero no se trata de hacernos de la vista gorda ante un problema donde los derechos humanos son pisoteados. No importa que tengamos un pleito con el país más poderoso del mundo.

Las quejas deben ir a todos los organismos internacionales, pase lo que pase y tope con lo que tope. Los niños, son la parte más vulnerable de la sociedad y no podemos abandonarlos por ningún motivo; ni siquiera político.

PODEROSOS CABALLEROS: Se convirtió en tema electoral la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, de publicar en el Diario Oficial los diez Decretos de Reserva de agua y se desató una guerra.

Aunque Conagua asegura que de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular y, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años, provocó inquietud entre muchos mexicanos, porque su supervivencia depende del agua. Con este elemento no se juega y en época electoral, llama la atención del gobierno federal de aplicar estas medidas sólo 18 días antes de las elecciones. ¿Error táctico o medido? *** Nielsen–Ibope y HR Media dan triunfo apabullante a Tv Azteca frente a Televisa durante los partidos del mundial. Durante el ciclo mundialista, la Selección Nacional disputó 75 encuentros, de los cuales en 46 de ellos TV Azteca ganó el ansiado rating a Televisa. Desde el primer partido disputado en Rusia 2018 con HR Media y Nielsen-Ibope, otorgan cifras apabullantes de Tv Azteca frente a su competencia. HR Media reporta que el pasado 16 de junio, en el encuentro entre Croacia vs Nigeria, Tv Azteca registró una audiencia de 51% frente a Televisa que obtuvo 36%. En el de Argentina vs Islandia, Tv Azteca 49% y Televisa 36%.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: ACCIONA, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Alonso, se puso en marcha el parque eólico El Cortijo, de 183 MW en Tamaulipas, la primera instalación eólica que entra en operación de las asociadas a la reforma energética en México. Quince meses después de iniciadas las obras en la entidad gobernada por Francisco García Cabeza de Vaca, la compañía conectó los primeros aerogeneradores a red, proceso que se prolongará en las próximas semanas hasta la puesta en operación comercial del conjunto de la instalación. La inversión ronda los 235 millones de dólares.

