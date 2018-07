¡Libérate!, de Alejandra Llamas

Editorial Grijalbo presenta este libro que te ayudará a sanar lo que te ata para vivir en plenitud

¿No sabes poner límites?, ¿Te sometes a relaciones que no te hacen feliz?, ¿Regalas tu poder o tu trabajo?, ¿Al mirarte al espejo sólo ves tus fallas y no tu pureza?, ¿No has logrado perdonarte ni perdonar a otros?, ¿No vives en paz y tus miedos te gobiernan?

“¡Libérate!” te hace las preguntas correctas, te induce a la reflexión y te da ejercicios para que puedas encontrar el camino a casa, el camino a la libertad. En este libro, Alejandra Llamas nos enseña a trascender el dolor para vivir en el amor puro con el fin de desterrar la vergüenza, la culpa y los profundos temores que hemos aprendido: “este libro es un giro un poco diferente a todo lo que he hecho, y habla específicamente de la vergüenza, que es esta idea que a veces tenemos de que hay una falla en nosotros, como que hay algo malo conmigo, y por lo tanto no me siento suficiente, no me siento merecedor, vivo con muchas inseguridades, miedos, no me quiero tomar riesgos, no quiero pedir, porque siento que no se me van a dar las cosas, vivimos con miedo del universo, del otro, nos sentimos como atacados, vivimos paralizados por el miedo, y la vergüenza, que es esta fragmentación como seres humanos, la hemos heredado de generación en generación, y hemos desarrollado comunidades y países, muy arraigados en la vergüenza, y cuando estamos viviendo desde ese lugar, pues estamos muy lejos de nuestro poder, y damos como resultado, mucho sufrimiento, muchas relaciones tóxicas, y también a lo mejor adicciones, comportamientos compulsivos, relaciones donde estamos buscando sentirnos bien, y es un tema que casi nadie ha abordado en español, y me parece un tema importante, porque es como el elefante blanco que nos está moviendo a todos a consumir, a ser, a actuar, porque sentimos tanta vergüenza de quienes somos, realmente, que eso permite abusos, o que no pongamos límites, o que tengamos un nivel de conciencia muy bajo, que crean estos síntomas como el tipo de gobierno que tenemos, la fractura social que tenemos, es mucho por esta conversación de vergüenza, que no la hemos hecho consciente, porque no es algo que sea real, pero que la hemos hecho real para nosotros”, comentó Alejandra Llamas, en entrevista con el periodista Asael Grande, de DIARIO IMAGEN.

La desvaloración de nosotros, la falta de empatía, de compasión y no saber cómo acceder a un perdón verdadero se han convertido en un veneno que nos duerme y nos aleja de nuestra más pura esencia: “la culpa es interesante, vivimos en sociedades muy cargadas de culpa, por esa influencia social y moral, porque muchas familias, religiones están muy basadas en el condicionamiento de la culpa, y la culpa es una sensación espantosa, que como no sabemos qué hacer con ella, y nos queremos deshacer de ella, la manera en que creemos que nos deshacemos de la culpa, es proyectándola en otros, a otros los hago culpables, a través de mis juicios, de mis resentimientos, de mis reclamos, porque creo, que al depositarte a ti mis culpas, yo me deshago de esa sensación espantosa que me paraliza, y eso nos va durmiendo cada vez más, por eso cada vez las personas se queda con enojos, con no perdones y eso acaba con todo”.

Respecto a qué tipo de lector está dirigido “¡Libérate!”, Llamas agregó que “es un libro escrito a la conciencia, es como un alma recordándole a la otra, cuál es la verdad sobre nosotros mismos, es para todo tipo de gente; ahora estoy trabajando en mi escuela de coaching, estoy haciendo un viaje al mes para certificar, estoy entrenando a más maestros, la escuela es una pasión mía; nuestro derecho de nacimiento es ser plenos, ser amor, vivir en satisfacción, en aceptación, y muchos no sabemos cómo, creo que es un regalo que te puedes dar, encontrar la valentía de vivir en plenitud, atrevernos a ver de qué se trata eso”.

