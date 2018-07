Arturo Sandoval llega al Teatro Metropólitan

El galardonado trompetista cubano ofrecerá un exquisito recital el 11 de julio

Llega al Teatro Metropólitan uno de los artistas más dinámicos y vivaces de nuestros tiempos: Arturo Sandoval, quien se ha convertido en uno de los guardianes más reconocidos del mundo de la trompeta y el fliscorno de jazz, además de ser un reconocido artista, pianista y compositor clásico, que se ha hecho ganador de 10 Premios Grammy, un Premio Emmy, seis veces del Premio Billboard, del Premio Hispanic Heritage 2015 y además cuenta con el Doctorado Honorario en Bellas Artes por la Universidad de Notre Dame. Así, con este currículo bastante impresionante Sandoval se presentará el 11 de julio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Arturo Sandoval nace el 6 de noviembre de 1949 en Artemisa, un pequeño pueblo en las afueras de La Habana, Cuba; justo dos años después de que Gillespie se convirtiera en el primer músico en traer influencias latinas al jazz estadounidense. Sandoval comenzó a estudiar trompeta clásica a la edad de 12 años y no tardó mucho en contagiar la emoción del mundo del jazz.

Fue miembro fundador del grupo Irakere, ganador del Premio Grammy, cuya explosiva mezcla de jazz, música clásica, rock y música tradicional cubana causó sensación en todo el mundo del entretenimiento. En 1981 dejó Irakere para formar su propia banda, lo que le valió el elogio entusiasta de la crítica y el público de todo el mundo. Desde ese entonces, es uno de los artistas más dinámicos y vivaces de nuestros tiempos; ha sido visto por millones de personas y galardonado con 10 Grammy (a los cuales ha sido nominado 19 veces); también ha recibido seis Premios Billboard y un Premio Emmy; este último, por su trabajo de composición en todo el guión de la película de HBO basada en su vida, For Love or Country,con Andy García, personificando a Arturo.

Sus dos últimos álbumes ganadores de premios Grammy, Dear Diz Everyday I think of you y “Tango – Como yo te Siento”. El CD “Eternamente Manzanero”, en el que interpreta la música del venerado pianista, cantante y compositor romántico mexicano, Armando Manzanero, es un trabajo hecho con amor teniendo como coprotagonista a Jorge Calandrelli, siendo una versión fresca, moderna y agradable de su hermosa música bolero.

En 2014, Arturo Sandoval lanzó su libro “El hombre que cambió mi vida”, que narra su relación con Dizzy Gillespie; cabe destacar que Arturo también fue premiado en 2013 por Barack Obama con la “Medalla Presidencial de la Libertad”.

Actualmente, Arturo Sandoval va más allá del simple esfuerzo. Sus luchas durante su estadía en Cuba y desde su deserción le han dado más energía y fuerza, incitándolo a cumplir y superar los sueños de su infancia. Lleno de virtuosismo, no desea nada más que compartir su regalo con otros que sienten la misma adoración intensa por la música que él. Con frecuencia se habla de la virtuosa habilidad técnica de Arturo Sandoval o su especialidad en notas altas, pero quien lo ha visto en el piano, improvisando líricamente una balada, o ha tenido la oportunidad de disfrutar de la diversidad de su música, a través de sus composiciones de la mayoría straight ahead jazz, latin jazz o classical, sabe que Arturo Sandoval es un músico prominente, y se reconoce que Arturo es uno de los músicos más brillantes, multifacéticos y reconocidos de nuestro tiempo.