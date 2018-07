16 millones de mexicanos padecen rinitis alérgica

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Nuevos tratamientos para el cáncer de mama

Entregan 57 casas a damnificados de los sismos de septiembre de 2017

Se estima que entre 10 y 20% de la población mundial tiene rinitis alérgica, es decir, entre 700 y mil 400 millones de personas tienen esta enfermedad.

Sin embargo, 400 millones con este mal no han sido diagnosticados correctamente o no reciben el tratamiento adecuado, ya que los síntomas suelen ser confundidos con un resfriado, advierte la doctora Ma. Isabel Rojo, Jefa de Alergología en el Hospital Juárez de México y ex Presidenta del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, en el marco del Día Mundial de la Alergia, instituido el 8 de julio.

La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal que ocurre cuando una persona, susceptible, se expone a partículas (proteínas) derivadas de plantas, animales, etcétera, conocidas como alergenos y que producen síntomas como: estornudos, comezón, escurrimiento nasal congestión; y en ocasiones falta de olfato. Los pacientes con rinitis alérgica también suelen sufrir asma o tienen mayor riesgo de padecerla, principalmente aquellos que no son tratados adecuadamente.

Asimismo, casi 80% de los pacientes con rinitis alérgica reportan dificultad para dormir y, por lo tanto, presentan fatiga durante el día.

Además, el funcionamiento cognitivo también se ve afectado. En México, al igual que en otros países, la rinitis alérgica es la primera causa de consulta, La prevalencia en México oscila entre 13 y 20%, o sea que cerca de 16 millones de mexicanos viven con esta enfermedad.

Los principales alérgenos que causan rinitis alérgica suelen ser comunes e incluyen polen, ácaros del polvo, esporas de moho, y caspa de animales Actualmente existen fármacos que ayudan a controlar los síntomas hasta por 24 horas.

Entre ellos están los antihistamínicos de segunda generación (como la loratadina) que, en comparación con otros tratamientos, no provocan sueño.

Uno de los medicamentos de esta categoría es Clarityne, un fármaco de venta libre que con una sola toma alivia el escurrimiento nasal, estornudos, ojos llorosos, urticaria, así como picazón de nariz o garganta, afirma el doctor Víctor Mundo, experto en medicamentos de venta sin receta (OTC).

******

El cáncer de mama es la enfermedad que más se ve en las consultas en el Instituto Nacional de Cancerología y cada año llegan a recibir atención entre 700 y 800 pacientes nuevas, señala la doctora Diana Flores Díaz, oncóloga médica del Servicio de tumores mamarios del INCan, Los avances logrados con los nuevos tratamientos permiten que se incremente la supervivencia en los pacientes quienes pueden tener vida larga y buena calidad de vida con estos nuevos tratamientos, incluso en enfermedad avanzada. Entre más avanzada esté la enfermedad, es más probable que ésta regrese.

Desgraciadamente, la mayoría de las pacientes atendidas en México y en el Instituto, alrededor del 60%, acuden con tumores localmente avanzados, es decir, de más de 5 centímetros o con enfermedad ganglionar en las axilas o en el cuello, lo cual acorta su supervivencia. Ahora hay pacientes en etapa 4 o en enfermedad metastásica que se les puede dejar sin evidencia de enfermedad, El tratamiento se basa en quimioterapia, y Abraxus®

******

El 27 de junio Soriana Fundación entregó 57 casas nuevas a damnificados de los sismos de septiembre de 2017 en las comunidades de Ixtepec y Juchitán en el estado de Oaxaca.

Estas casas, corresponden a la primera de dos entregas de un total de 112 viviendas que beneficiarán a 400 personas. Este donativo fue posible gracias a la aportación voluntaria de los clientes al programa “Somos Familia por México”, en las más de 13,000 cajas de las 824 tiendas de la organización.

Esta campaña estuvo vigente del 21 de septiembre al 31 de octubre del 2017.El monto recaudado fue duplicado por Soriana, obteniendo como resultado $13, 448,373.67, los cuales hacen realidad la construcción y entrega de las primeras 57 casas en la región del Itsmo (42 en Ixtepec y 70 en Juchitán). La ceremonia estuvo encabezada por Claudia Aguado, Subdirectora de Soriana Fundación, y Francisco Ramírez, Director del formato Soriana Exprés, Las viviendas cumplen con las nuevas normas de construcción, altos estándares de calidad en sus materiales antisísmicas, cuentan con una planta, dos recámaras, baño, sala-comedor y cocina.

lros05.2000@gmail.com