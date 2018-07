Festival Zapal reúne almas alrededor del rock

Con bandas como El Tri, La Maldita Vecindad, Cultura Profética, El Gran Silencio, DLD, Porter y más, abarrotaron la Hacienda El Mimbre, donde se llevó a cabo el inolvidable concierto

Arturo Arellano

Por tercera vez se realizó el festival Zapal en Saltillo, Coahuila, donde convocan a grandes representantes del rock mexicano, pero también a bandas emergentes que encuentran en este espacio una oportunidad para mostrar sus propuestas musicales. En esta ocasión el festival contó no solo con la participación de grandes bandas como El Tri, La Maldita Vecindad, Cultura Profética, El Gran Silencio, DLD, Porter y otros, sino que también se enmarcó con food trucksque ofrecieron las más grandes delicias de la región, vendiendo toda una oferta gastronómica para degustar entre banda y banda.

Para esta edición el festival contó con tres escenarios, el primero y más pequeño dentro del tianguis cultural, donde se presentaron muestras escénicas de teatro, circo, pantomima, cuentacuentos y grupos de música tradicional mexicana. El segundo foro fue llamado “Emergente” justamente porque se presentaron bandas nuevas y sobre todo locales, representantes dignas del rock hecho en Saltillo. Por último, en el escenario principal hicieron presencia las grandes estrellas del rock como DLD en el caso de las nuevas bandas consagradas y El Tri de Alex Lora como las leyendas vivas de este género en nuestro país, celebrando medio siglo de vida.

La jornada musical de este Festival Zapal 2018 arrancó con la banda local Coyle en el escenario Emergente, a la que le siguieron, Fónica y Claudia Santos, ambas ofertas musicales dentro del rock pop, más inclinado a la onda alternativa de la actualidad. Mientras tanto, en el escenario principal hacían lo suyo bandas como Primavera Club, Serbia y Odisseo, agrupaciones encargadas de empezar a poner en ambiente a los asistentes que llenaron de color y diversidad este festival, del cual es digno de destacarse que fue realizado en completa paz. Pudieron así observarse desde temprana hora jóvenes rastafaris, skates, hipsters, rockeros, bellas jovencitas luciendo coronas de flores y los infaltables caballeros portadores de máscaras de luchador, desde el Huracán Ramírez y Blue Demon,hasta el Rey Miserio Jr., todos ellos dispuestos a disfrutar de esta fiesta llamada Zapal.

Para este punto llegaron al escenario emergente bandas como Technicolor Fabrics, Pjama y Noah Pino Palo, todos ofreciendo lo mejor de sus repertorios para deleite de los presentes, un público hambriento de música y de la gastronomía del lugar, ya que mientras escucharon a sus bandas favoritas podían degustar platillos como tacos, tortas, choripán, hamburguesas y demás delicias de la región.

DLD hizo historia al ofrecer su primer concierto en Saltillo

En tanto en el escenario principal las cosas ya iban más en serio con la llegada de Camilo Séptimo y LQDM, esta última, banda de Saltillo que vio en este festival su reencuentro y regreso a la movida del rap y del ska;, cabe mencionar que fueron muy bien recibidos por sus paisanos que no los dejaban irse del escenario insistiendo en que tocaran una canción más. No obstante por los tiempos tuvieron que despedirse y dejar el escenario para DLD, banda originaria de la Ciudad de México, que vio en este festival su debut tocando en tierras saltillenses, lo cual dijeron era una gran emoción para ellos y el parteaguas para seguir siendo parte de festivales al norte del país. Ellos tocaron temas como “Estaré”, “Todo cambia”, “Arsénico” y más.

Porter y Caloncho que fueron los siguientes proyectos en ocupar el escenario principal hicieron lo suyo, ofreciendo un repertorio de éxito tras éxito y poniendo a bailar al respetable con temas de rock, cumbia y hasta el atrevimiento de la norteña de parte de Caloncho, que sin reparo se sumerge en la experimentación de nuevos géneros o al menos ajenos a su tradicional rock pop.

Cultura Profética, El Tri y La Maldita Vecindad, de los más espectaculares

Mientras, en el escenario Emergente, seguían rompiendo paradigmas las nuevas bandas como Becerros, Pequeño Fénix y Bestia María, en el principal la energía ya estaba a tope con la presencia de la banda Cultura Profética, la primera de las estelares de este magnífico cartel y que llegaron para hacer temas como “La complicidad”, “Saca, prende y sorprende”, “Ilegal” y otras de la mano de su líder y vocalista Willy Rodríguez, que pese a haber sufrido una intoxicación previa alshow, cumplió con aparecer frente a su público y no sólo cantarles, sino explicarles lo sucedido “Perdonen el retraso, me intoxiqué con algo que comí y me estaban atendiendo, pero ya estamos aquí, para ponernos a bailar”.

Al despedirse del escenario, la gente ya estaba lista para recibir a los vecinos de casa, la banda originaria de Monterrey, El Gran Silencio, que sin duda ha marcado un antes y un después en el rock mexicano y sobre todo de la fusión, pues son precursores de la mezcla del ska, rock, cumbia, vallenato y hasta norteña, muy al estilo de radio Chúntaro Style. Ellos tocaron entre otras “Cumbia lunera”, “Círculo de amor”, “Dormir soñando”, “Song bomb”, “Tonta canción de amor” y otras.

Los siguientes en subir al escenario fueron los grandes festejados de la noche, por su medio siglo de vida, nada más y nada menos que El Tri de México, comandado por Alex Lora, ofreció un show espectacular, con lo mejor de sus grandes éxitos como “Triste canción”, “Las piedras rodantes”, “Pobre soñador” y entre ellas, el cantante se dio tiempo para invitar a todo el Festival Zapal a cantar el Himno Nacional de México, con su muy peculiar estilo de cantar y rematando con un “Canten con huevos, con amor a su país, que no digan que la gente de Zapal no tiene huevos”, a lo cual la gente respondió con un alarido enorme.

Los últimos en subir al escenario fueron los miembros de La Maldita Vecindad, que con el público absolutamente metido ya en el show, sólo les quedó hacer cada canción con la que han alcanzado fama mundial, con su peculiar estilo, entre lo pachuco, danzonero hasta el ska poderoso y fusiones latinas que les han dado un sello a lo largo de su historia. El Festival Zapal cumplió con sus expectativas y realizó una exitosa tercera edición, dejando la vara muy alta para el próximo año, tanto en organización como en talento.

