Donación para atender a 200 niños quemados

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Reconocen al doctor Carlos Sánchez Basurto sobre cáncer de mama

La adicción a los videojuegos propicia daños emocionales

La Unidad para Niños Quemados del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” en Toluca Edomex, recibió, a través de la Fundación Michou y Mau, equipo de última generación, que permitirá atender a 200 pequeños más al año, informó el Secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas.

Se trata de una donación que fue realizada por el empresario Fermín Iribarren Inda, y que consta de un ventilador mecánico con monitoreo complementario, un equipo AccuVein empleado para localizar fácilmente las venas de los pacientes y agilizar su canalización, así como instrumental quirúrgico fino y una lámpara frontal de luz fría que será utilizada en las cirugías de corrección de secuelas ocasionadas por quemaduras agudas.

El Secretario de Salud destacó, en presencia de la señora Virginia Sendel de Lemaitre, Presidenta de la Fundación Michou y Mau, que este espacio es uno de los proyectos más exitosos en salud pública, ya que ha logrado convertirse en la mejor opción para tratar a niños con lesiones producidas por el contacto con fuego, líquidos calientes o electricidad.

Con casi 13 años de existencia, ha cambiado la vida de casi 4 mil pequeños, de los cuales, 2,732 presentaron quemaduras agudas en porcentajes mínimos o hasta con el 65% de la superficie corporal; de presentarse casos más extremos, los pacientes son trasladados al Hospital de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

Desde su ingreso, el equipo conformado por especialistas, enfermeras, psicólogos, rehabilitadores y nutriólogos brindan a los niños y sus familias una atención humana y de calidad para que puedan reintegrarse al entorno social. El trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y fundaciones siempre permitirá lograr mayores alcances en beneficio de quienes más lo necesitan.

*****

Se reconoció la trayectoria profesional capacidad y compromiso del doctor Carlos Sánchez Basurto por parte de Best of ASCO Ciudad de México 2018 socio estratégico de la American Society of Clinical Oncology. Gracias a su labor México ha tenido un avance mundial muy destacado en la promoción, enseñanza, investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama; acciones que han contribuido a salvar la vida de miles de mujeres.

Su interés en la salud femenina se manifestó desde el comienzo de su carrera médica. En su formación como cirujano oncólogo en el Hospital General de México, y luego como jefe de tumores mamarios del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. En 1985 tuvo la iniciativa de reunir a los más importantes profesionales de la mastología como cirujanos oncólogos, radiólogos, radioterapeutas, patólogos, psicólogos entre otros, para fundar la Asociación Mexicana de Mastología de la que fungió como presidente.

También se le reconoció su desempeño en la presidencia de agrupaciones médicas como la International Society of Senology, la Sociedad Mexicana de Oncología, el Colegio Internacional de Cirujanos, el Colegio Americano de Cirujanos y la Academia Mexicana de Cirugía, entre otras.

El Doctor Carlos Sánchez Basurto, con sus 88 años, es considerado pionero de las tecnologías para la detección del cáncer en etapas tempranas como los ultrasonidos de última generación, incluso rayos X cada vez más precisos en materia de imagenología.

Su trayectoria y experiencia han marcado la diferencia a lo largo de más de 50 años en la vida de sus pacientes, cuyas historias de éxito siguen impactando

******

La adicción a los videojuegos propicia daños emocionales, falta de socialización y afectaciones físicas que se van agravando, por lo que la Secretaría de Salud de Edomex aconseja a los padres de familia restringir el uso de estas tecnologías y supervisar las conductas de los menores de edad que las utilizan con frecuencia.

La (OMS) consideró a esta adicción como una enfermedad mental, por lo que la dependencia señala que este trastorno perjudica principalmente a jóvenes menores de 20 años que al no lograr avanzar las etapas les provoca angustia severa, baja autoestima, cambio de conductas y disminuye la relación con familiares; también niegan la adicción y se resisten a la atención médica.

Se advierte que quienes usan en exceso consolas, tabletas o celulares para jugar, pueden sufrir sueños alterados, pérdida del sentido de la realidad, problemas de dieta, deficiencia en la actividad física y comportamiento agresivo porque generalmente estos juegos son bélicos. Problemas físicos que provocan resequedad e irritación en los ojos, dolor en tendones y músculos de los dedos por uso de controles, vejiga obstructiva y colon irritable, principalmente en niños pequeños que al jugar omiten necesidades fisiológicas, además de estrés, sudoración y taquicardia.

lros05.2000@gmail.com