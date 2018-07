No más gasolinazos

Desde el portal

Ángel Soriano

Aun cuando algunos sectores de la sociedad ven con escepticismo el cumplimiento de las ofertas de campaña, el candidato presidencial triunfante, Andrés Manuel López Obrador, ya ofreció ante los afiliados a la Concamin no subir las tarifas de las gasolinas en los próximos tres años y una baja a los precios una vez que se concluyan las refinerías y haya abasto suficiente.

A los transportistas les dijo que acabará con el huachicoleo y habrá seguridad en el transporte de carga, o en general, al redoblarse la vigilancia y terminar con los asaltos en carreteras y robos de combustibles.

La seguridad, señaló, es vital para el libre tránsito en el país y para evitar más robos de combustibles en diversas regiones del país, lo cual crea un clima de inestabilidad.

Ambos problemas, que no son nuevos, sino que han persistido con la complicidad de funcionarios y corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, serán erradicados una vez que se acabe con la corrupción e impunidad de la que han gozado durante décadas mediante el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de las mayorías.

La solución a los problemas es sencillo, fácil, sólo que no se ha hecho, porque tanto el huachicoleo como las alzas en las tarifas de las gasolinas son negocio para el poder público asociado a la delincuencia común u organizada.

Terminar con esa asociación delictuosa es simple. Imposible que las policías municipales no se enteren de quiénes son los huachicoleros ni que Pemex ignore los mecanismos para la sustracción ilegal de la gasolina. Fin a esa complicidad es la solución.

TURBULENCIAS

Oposición respetuosa: Bolaños Cacho Cué

En Oaxaca Raúl Bolaños Cacho Cué, del PRI, recibió su constancia que lo acredita como senador electo de minoría e indicó que trabajará al lado de Susana Harp y Salomón Jara, de Morena, de manera unida en beneficio del estado, “seremos una oposición responsable y respetuosa”, indicó en tanto en Puebla Martha Erika Alonso recibió su constancia como gobernadora electa e hizo un llamado “a la intolerancia de Morena a respetar los resultados. En Chiapas, Rutilio Escandón y en Veracruz Cuitláhuac García, ambos de Morena, son gobernadores electos…Singapur se ubicó a la cabeza del segundo ranking mundial fDi Ciudades Aeroespaciales del Futuro 2018/19, elaborado por fDi Intelligence, un servicio del Financial Times, el mayor centro de excelencia de FDI a nivel mundial, seguida de Londres, Prestwick, Bangalore, Dubai, París, Shangai, Dublín, Santiago (Chile) y Beiging. Por su parte, el mismo ranking ubicó a Querétaro y Mexicali en el Top de la Ciudades Aeroespaciales del Futuro 2018/19 con Mejor Desempeño, indicó Sergio L. Ornelas Ramírez, organizador de la octava edición de la Cumbre Aeroespacial 2018 que se realizará el 16 y 17 de agosto en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro…El alcalde de la ciudad de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas dijo que gracias a una correcta gestión gubernamental se han sentado las bases para un cambio de poderes en el municipio de manera transparente y con apego a la legalidad, una transición que permitirá a la próxima administración desempeñarse en mejores condiciones. “Desde que me inscribí para participar como candidato y cuando integramos nuestra planilla sabíamos que ésta sería de transición, no podía ser una administración en condiciones normales en donde se planea en el primer año, se concretan proyectos en el segundo y en el tercero se culminan y se prepara la entrega”, sostuvo…

