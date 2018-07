No cuadran los votos

Ángel Soriano

El primero en extrañarse de haber ganado en Puebla la mayoría de los cargos de elección popular en juego, menos la gubernatura, fue Andrés Manuel López Obrador, independientemente de la de miles de representantes de casilla que contaban animosamente los votos mientras en el PRI, a las 19:00 horas, José Antonio Meade se preparaba para anunciar su derrota, en tanto Morena festejaba su victoria.

Ahora, el aspirante a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al INE ajustar bien sus cuentas pues es extraño que el Partido Encuentro Social (PES) haya ganado 56 diputaciones de mayoría y perdido su registro, por lo que tendrá que reubicar a dichos legisladores y explicar cómo es que hubo más votos para elegir diputados y no para que el partido conservara su registro.

Se trata de números redondos que no cuadran en la contabilidad electoral y menos en el sentir ciudadano, sobre todo de los representantes de casilla que fueron sorprendidos en pleno recuento cuando ya unos festejaban triunfos y derrotas. Se consideraron engañados, pues realizaron un trabajo que no fue tomado en cuenta, pues se dieron cuenta que el arreglo estaba consumado.

Esto, y otros detalles más, saldrán a la luz pública al paso del tiempo, para darse cuenta que la cúpula partidista/gubernamental había ya planchado todo, ya que los mismos electores resultaron sorprendidos cuando, delincuentes reconocidos, resultaron electos representantes populares y políticos profesionales de larga trayectoria enviados a la banca. ¿Se equivocaron los electores o hubo un error de cómputo?

TURBULENCIAS

Apoyo a los jóvenes: AMLO Luego de reunirse con dirigentes de la CONCAMIN, que lidera Francisco Cervantes Díaz, el candidato presidencial triunfante Andrés Manuel López Obrador, anunció que los empresarios aceptaron su propuesta de incorporar a los jóvenes como aprendices en las industrias, con un sueldo de 3,600 pesos mensuales, para darles oportunidades de empleo y estudio; asimismo, anunció que bajará el IVA y el ISR en la zona fronteriza y en la región del Istmo de Tehuantepec, así como la conclusión de seis refinerías en un plazo de tres años que permitirán que no haya más gasolinazos en tres años y bajar los costos con más producción…El director de Cultura Arte y Recreación de Atizapán de Zaragoza, Edgar Reinier Palacios, informó que en colaboración con el grupo Cultural Brashala, del 26 al 28 de julio convertirán el Centro Municipal de Cultura y Arte, en toda una experiencia del arte griego, mezclando no sólo el anime, sino la cultura griega en general, incluido el deporte, que fue un regalo de los griegos a la humanidad…A tono con la nueva política de austeridad republicana, el futuro canciller de la nueva administración, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, será recibido en Chihuahua 126, de la colonia Roma, por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que es donde despacha, y no tiene que ser en otro lado, en tanto Donald Trump difundió que al nuevo presidente de México le pondrá de sobrenombre “Juan Trump”. Seguramente chocarán dos personalidades acostumbradas al manejo peculiar del lenguaje que utilizan sin mediar protocolos o reglas en su uso…

