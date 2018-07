Acataremos austeridad, afirma presidente del INE

Compromiso con racionalidad del uso de los recursos

El Instituto Nacional Electoral (INE) siempre ha estado del lado de la austeridad y ha ajustado su presupuesto con lo dispuesto en la ley, afirmó su presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde encabezó la entrega de constancias de diputados electos por mayoría relativa, subrayó que el órgano electoral está comprometido con la racionalidad del uso de los recursos.

No obstante, aclaró que el INE no hace futurismo ni especulaciones, por lo que no puede pronunciarse sobre qué ajustes, como la reducción de sueldos y de prestaciones, realizará de cara al próximo año.

“Va a acatar siempre, como siempre lo ha hecho, lo que establezcan las normas sobre eso no hay vuelta de hoja, ahora, el Instituto Nacional Electoral tampoco entra en una lógica de especulación, vamos a esperar cuáles son las normas y sobre esas nos vamos a ajustar”.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde comenzó la entrega de las constancias de mayoría de los diputados que fueron electos el pasado 1 de julio, Córdova fue cuestionado en reiteradas ocasiones sobre las altas percepciones y prestaciones, como camionetas, choferes y gastos de representación, de las que gozan los consejeros.

Ante las preguntas, que generaron incomodidad en los consejeros presentes, Córdova aseguró que el INE siempre ha sido una institución austera y que ha diseñado su presupuesto con base en las necesidades reales que tiene como organismo.

Entrega INE constancias en San Lázaro

El titular del INE recordó que el año pasado en medio de las protestas por el “gasolinazo”, los consejeros decidieron reducir en un 10 por ciento su salario de 177 mil pesos netos mensuales, lo cual fue echado abajo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al resolver una impugnación presentada por el consejero Benito Nacif. Córdova agregó que, además, el INE decidió regresar a las arcas públicas mil 100 millones de pesos que iban a ser utilizados para construir dos edificios nuevos.

Sin embargo, el consejero presidente destacó que, aunque intentarán ser austeros, hay gastos indispensables del organismo, que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, como los 3 mil 800 millones de pesos que se necesitan cada año para imprimir un aproximado de 16 millones de credenciales de elector.

“Nosotros vamos a hacer y lo hemos hecho siempre nuestro esfuerzo para racionalizar los recursos y somos siempre, lo hemos sido, partidarios de la austeridad sin que ello ponga en riesgo por supuesto las funciones que tenemos que ejercer”, mencionó.

Pese a que se le insistió sobre la posibilidad de que los consejeros renuncien a prestaciones y vehículos oficiales, Córdova reiteró que no va a especular, pues la propia Secretaría de Hacienda no les ha enviado las directrices para diseñar su proyecto de presupuesto, el cual deberá estar listo en los primeros días de septiembre.

El consejero Marco Baños adelantó que mañana el Consejo General instalará la Comisión de Presupuesto, la cual será encabezada por Claudia Zavala.

Baños manifestó que, ante las posibles medidas de austeridad y recortes de salarios, también es imperante cuidar los sueldos de los trabajadores de carrera del INE y que forman parte del servicio profesional electoral.