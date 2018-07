Injerencia rusa

Desde el portal

Ángel Soriano

Finalmente, el presidente estadunidense Donald Trump, aceptó la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos y reconoció como válidas las investigaciones que al respecto realizaron los servicios de inteligencia de su país aunque, dijo, no tuvieron gran impacto en los resultados electorales.

La extraordinaria tecnología y los intereses geopolíticos de ambas potencias confirman la intromisión de un país a otro y la manipulación de la voluntad ciudadana para elegir a sus gobernantes.

En México se pretende “acabar” con el espionaje político y con la alteración de la voluntad popular, cuando Rusia-EU han demostrado su vigencia. ¿Será nuestro país una excepción en ambos temas?

TURBULENCIAS

Manipulación de Moreno Valle

El actual consejero presidente del IEE de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, fue ex director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración cuando Moreno Valle era gobernador; la consejera encargada de logística de trasladar y custodiar los paquetes electorales, Dalhel Lara Gómez, fue directora de Fideicomisos de la SFA en el mismo periodo y el consejero electoral, Juan Pablo Mirón Thomé, fue particular del ex secretario de Gobierno y ex titular de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas”, indicó Miguel Barbosa Huerta, ex candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la gubernatura de Puebla, al reiterar que “no hay duda de la intromisión y manipulación del gobierno estatal al servicio de Moreno Valle en la jornada electoral del 1 de julio para tratar de regresar a gobernar a través de su esposa Martha Alonso, por ello, y ante el gran fraude que orquestaron, desconozco su virtual triunfo y haré todo lo que esté en mis manos para truncar su aspiración de regresar al poder”, precisó…En la presentación del Plan de Liberación del Sistema de Información Social Integral, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol, Javier García Bejos, dijo que el uso de la tecnología es parte fundamental del futuro para combatir la pobreza y con la liberación del SISI, México se colocará a la vanguardia mundial para la focalización efectiva de los programas sociales, e indicó que este sistema de información, es una herramienta tecnológica que ha sido impulsada por la Sedesol y por el Banco Mundial, destacó que el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), consolida a 250 padrones; 100 correspondientes a 15 dependencias federales y 150 a 16 entidades federativas, identificando aproximadamente a 80 millones de beneficiarios únicos…Sergio L. Ornelas Ramírez, organizador de la octava edición de la Cumbre Aeroespacial de México 2018, que se realizará el 16 y 17 de agosto próximo en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro, informó que la edición de este año analizará por qué la Industria aeronáutica de México ha crecido de 100 fabricantes estadounidenses y europeos en 2004 a más de 330 en 2017 y cuáles son las ventajas competitivas que los fabricantes aeroespaciales disfrutan en México…La Cámara de Diputados inició ayer la Recepción de Documentación de los 300 Consejos Distritales del INE, relativa a la elección federal del pasado primero de julio, y es la primera etapa para la renovación de la Cámara de Diputados y la constitución de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Su propósito es recibir las copias certificadas de constancias de mayoría de cada uno de los distritos electorales uninominales, y un informe que detalla si existe o no algún medio de impugnación. El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García, expresó que este ejercicio hace valer la democracia que se tiene en el país, sobre todo cuando la jornada electoral del primero de julio demostró la vigencia tanto del sistema democrático como del marco jurídico que le da soporte, actualidad, validez y vitalidad hacia el futuro…

