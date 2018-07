NCIS: New Orleans regresa con más acción

La cuarta temporada se estrenará con doble episodio el próximo 25 de julio por A&E

Asael Grande

A&E presentará el miércoles 25 de julio en horario estelar y con un doble episodio estreno la cuarta temporada de NCIS: New Orleans en la cual, después de tres temporadas, el agente Dwayne Pride – protagonizado por Scott Bakula – y su equipo, deberán enfrentar una serie de desafortunados eventos para poder continuar de manera firme en la lucha contra el crimen y los delitos en la ciudad de New Orleans.

Al final de la tercera temporada, cansado de la actividad de corrupción que llevaba a cabo el alcalde Douglas Hamilton, el agente Pride lo secuestró, haciendo justicia por mano propia, para confrontarlo e intentar que la autoridad confesara por sus actos delictivos. De esta manera, Pride y su equipo pudieron dar luz a la corrupción de la oficina del alcalde, poniéndole fin a sus planes manejados con total impunidad. Sin embargo, este accionar de Pride, que va en contra de la ley, le traerá sus consecuencias, las cuales comenzaremos a ver a partir del estreno de esta cuarta temporada. Suspendido por tiempo indefinido, Pride no podrá llevar a cabo sus tareas como agente oficial de la ley y eso le dará paso a su compañero LaSalle, interpretado por Lucas Black, una oportunidad de brillar, tomando las riendas como líder del equipo.

LaSalle no sólo deberá afrontar los nuevos desafíos que le conllevan su nueva posición como cabeza de equipo en su profesión sino que además, deberá lidiar con algunos asuntos personales. Esos temas involucran a Sonja Percy, agente interpretada por Shalita Grant, y los sentimientos mutuos que ambos comparten, que superan los de la amistad.

Esta nueva temporada les ofrecerá a los fanáticos un gran cambio que sin duda afectarán el resto de los episodios y que irá alterándose semana a semana.

El drama que se desarrolla entre Pride y LaSalle en el ámbito profesional, así como entre LaSalle y Percy y el ámbito personal les da a los fanáticos de esta serie emoción, adrenalina y mucho de qué pensar.

El equipo de NCIS: New Orleans está integrado por Pride, alias “King”, siempre impulsado por la necesidad de hacer lo correcto, quien trabaja junto a su colega y amigo el agente Christopher La Salle; la agente especial Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito), una ex agente del FBI que se unió desde la temporada pasada al equipo de Pride en Nueva Orleans; la ex agente de la ATF Sonja Percy y el agente forense Sebastian Lund (Rob Kerkovich), un brillante científico que dejó el laboratorio y después de mucho entrenamiento se convirtió en un agente. Apoyando a todo el equipo está la doctora forense Loretta Wade (C.C.H. Pounder), que es tan excéntrica como inteligente, y el investigador especialista en informática Patton Plame (Daryl ‘Chill’ Mitchell), un hackeranimado y talentoso. Esta colorida ciudad que alberga un lado oscuro es un imán para este grupo de especialistas que buscan el orden y la justicia, y cuando la indulgencia excesiva es seguida por problemas, el equipo de Pride deberá demostrar que está en su mejor momento.

El episodio de estreno, será el miércoles 25 de julio, a las 21:00 horas y se transmitirá doble episodio:

#401 Estado paria (#401 rogue nation): Tras su maniobra clandestina para desmantelar la operación de corrupción del alcalde Hamilton, Pride debe pasar 6 semanas a prueba y su equipo será monitoreado de cerca por la supervisora Paula Boyd. Además, deberán ayudar al FBI a atrapar a quienes robaron un equipo de desechos nucleares.

#326 Fan numero uno (#326 #1 fan): Una informante de comportamiento imprevisible que admira a Pride, lo secuestra para que la ayude a encontrar a un asesino serial que está amenazando las vidas de mujeres jóvenes en el Golfo de México. ¿Estará dispuesto a cooperar con su secuestradora?