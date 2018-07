Daniel Salinas tiene actualmente nueve obras en la cartelera mexicana

Además, sus textos ya fueron adaptados a países como Francia, Colombia y Ecuador, por citar algunos

Arturo Arellano

Daniel Salinas es el director de la productora de teatro “Primera Llamada”, actualmente tiene nueve obras en cartelera en el Centro Cultural de la Diversidad, a esto, sus textos ya fueron adaptados a países como Francia, Colombia y Ecuador, por citar algunos y actualmente trabaja en más textos siempre enfocados e inspirados en las relaciones interpersonales.

Para ahondar en detalles, el escritor, concedió una entrevista a las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que dijo: “Las obras se presentan de miércoles a domingo en el Centro Cultural de la Diversidad, tenemos obras para todos los gustos. El giro de la compañía es hablar de las relaciones personales, ya sean amorosas, amistosas o del trabajo en la actualidad, cada obra enfrenta distintos temas. Por ejemplo ‘Odio que me gustes tanto”, habla de ese miedo que tienen los jóvenes en la actualidad de involucrarse en una relación seria, en el tema amoroso. Otras hablan de las relaciones de las mujeres, cómo enfrentan su vida personal y la laboral, qué peso se le da a cada cosa”.

Teniendo en cuenta que Daniel tiene obras que han durado en cartelera hasta tres años, refiere que “el público es el que nos ha cobijado, vienen, la ven, la pasan muy padre y más tarde nos recomiendan. Eso hace que tengamos temporadas muy largas, de hecho las nueve obras que actualmente tenemos en cartelera ya sobrepasan el año de representaciones”.

Mientras tanto, sobre los actores que se suman cada vez a la compañía explica que “llegan a través de casting, evidentemente depende de la obra que buscamos un perfil. Lo mismo tiene que ver el género que trabajemos, porque tenemos en el repertorio, comedia, drama, tragedia, etcétera. Deben ser actores adecuados para crear el universo que buscamos en cada proyecto”.

Sobre “Odio que me gustes tanto”, obra que enfrenta al público a la nueva manera de buscar pareja de los jóvenes, a través de aplicaciones por internet como Tinder, dijo: “Las cosas han cambiado mucho, hacemos un planteamiento en el que la gente usa aplicaciones para buscar pareja, sin embargo, no tenemos una postura, no decimos si es bueno o malo, cada quien sabe cómo las utiliza. En mi caso pienso que así como puede haber encuentros fáciles a través de estas aplicaciones, también esa tecnología y sentido efímero nos puede alejar de lo real, de lo humano. No obstante, esta obra es una comedia y simplemente se muestra cómo la gente se vale de estas aplicaciones para buscar su media naranja”.

Por otra parte, adelantó que “cada obra que escribo habla de lo cotidiano, de las relaciones, amigos, amor, parejas, trabajo y en esa misma línea ya estoy trabajando nuevos textos, habrá estrenos en septiembre de este año y en febrero del siguiente. Lo más próximo será una que se llama ‘Solo no te enamores’, que hablará de esta cuestión de que una vez que te involucras con una persona, vienen los miedos del que va a pasar después”.

Las nueve obras de Daniel Salinas y su compañía teatral ‘Primera Llamada’, ofrecen funciones de miércoles a domingo en el Centro Cultural de la Diversidad, ubicado en Colima 267, colonia Roma.