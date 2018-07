Buenas personas se estrenará en el Teatro Milán

Con las actuaciones estelares de Odiseo Bichir y Arcelia Ramírez, la puesta en escena llegará al recinto este 27 de julio

Arturo Arellano

Con dramaturgia de David Lindsay Abarire y la dirección de Diego del Río, la puesta en escena “Buenas personas” llegará al Teatro Milán este 27 de julio, cuando el elenco compuesto por Arcelia Ramírez, Odiseo Bichir, Montserrat Marañón, Concepción Márquez, Cuauhtli Jiménez y Fabrina Melón darán cátedra teatral contando la historia de Margarita y Miguel, dos personajes en un momento cumbre de sus vidas, donde una sola decisión podría definir su futuro.

Durante una rueda de prensa, el director del montaje en compañía de parte de su elenco, ofrecieron detalles de lo que será esta temporada en el Teatro Milán. “Todo parte de las preguntas ¿Hasta qué punto controlamos nuestro destino? ¿Las decisiones que tomamos en la vida nos hacen cien por ciento responsables de lo que nos ha pasado? ¿El factor suerte tiene algo que ver en todo esto? Entonces dos personajes que se realizan estos cuestionamientos empiezan a descubrirse a sí mismos en medio de lo que es su enfrentamiento con la vida real, donde el sueldo de este mes sirve sólo para pagar las cuentas del mes pasado, donde nuestras esperanzas existen solo en el casino y donde Margarita acaba de ser despedida de su trabajo en el Waldos. A días de ser desalojada de su departamento en la colonia Nezahualcóyotl, Margarita contacta con Miguel, un amigo de su pasado que logró salir de la colonia, ir a la universidad y que ahora es un exitoso doctor y bueno se pregunta si ¿Podrá ser él su pasaporte hacia una nueva vida? Y si ¿Se puede modificar el destino?”, platicó Bichir.

Lo mismo, reconoció sentirse identificado con su personaje “Miguel es un hombre que como yo se ha encontrado en su vida con muchas de estas buenas personas, pero eso le ha hecho ver que también hay otras muy malas y eso en tanto le hace preguntarse si él es de los buenos o los malos, es una pregunta que nos hacemos todos. Entonces ¿Es mejor seguir por inercia, continuar porque crees que no hay de otra, que no hay alternativa? Creo que es un texto sabroso, es un manjar con muchas resonancias; es inteligente, con un sentido del humor fino, así que el espectador podrá ingresar en la obra, salir sanos y salvos y ya en su casa se las verán con sus pesadillas y sus demonios que vivirán identificados en el texto¨.

Por su parte, Arcelia Ramírez comentó: “En esta obra se plantea una dimensión de destino muy directa, quizá en algún punto hasta cruel ¿cuáles son los elementos que juegan y qué es eso de ser una buena persona? Es un diálogo y una confrontación permanente contigo, una indagación profunda a tu interior. Y se muestra que sólo en los momentos de crisis es cuando evalúas qué pasó, dónde estás parado, qué te hizo llegar a dónde estás. Entonces es de gran lucidez y sabiduría un texto que acerca o por lo menos te hace pensar en que es lo verdaderamente humano”.

Cuauhtli Jiménez, también parte de elenco refiere que “Hay juicios sobre el personaje que está enfrente, saltan muchas preguntas de por qué uno de ellos sí logró éxito. La obra te lleva a pensar si los porqués que llevas son verdaderos, si influyeron otros factores y la posibilidad de empatizar y entender que su circunstancia es distinta y quizá no porque no haya logrado lo que se propuso, no quiere decir que no tiene un camino de lucha”.