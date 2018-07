“Sweeney Todd” ofrece temporada en el Foro Cultural Coyoacanense

Para festejar dicho inicio de temporada, la producción invitó al primer actor, Jesús Ochoa como padrino

Asael Grande

Con temporada hasta el 6 de octubre próximo, el escenario del Foro Cultural Coyoacanense, recibe el musical “Sweeney Todd, El barbero asesino de la calle Fleet” (Dramaturgia: Stephen Sondheim), dirigido por Ricardo Díaz, y con un elenco conformado por Lupita Sandoval, Beto Torres, Eduardo Ibarra, José Andrés Mojica, Mario Beller, Sonia Monroy, Daniel Páez, Adrián Mejía, Alejandra Desiderio. Para festejar dicho inicio de temporada, la producción de esta puesta en escena, invitó al primer actor, Jesús Ochoa: “apoyando con mucho gusto el teatro mexicano, Lupita Sandoval es una gran actriz, siempre mostrándolo en el escenario, es una maravilla”, dijo el actor, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

La historia de “Sweeney Todd, El barbero asesino de la calle Fleet”, se centra en Londres en la época victoriana, con el barbero Benjamin Barker, quien por órdenes del juez Turpin es separado de su esposa e hija para ser enviado a Australia por un crimen no cometido. Años después regresa en busca de venganza, sin embargo, se entera de la muerte de su esposa y el rapto de su hija, orquestado por el juez. Una vez establecido en su antigua barbería, la cual ahora se sitúa arriba de una pastelería, conocerá a la señora Lovett, la dueña de ese establecimiento, con quien se aliará para restablecer su vida.

Al finalizar la función de estreno a la prensa, el actor Jesús Ochoa, subió al escenario para apadrinar la temporada de ‘Sweeney Todd, El barbero asesino de la calle Fleet’: “a mí no me gusta ver teatro musical, me atreví a hacerlo, porque no lo había visto nunca, y no me arrepentí, porque verdaderamente es para, no sé si atletas, pero corazones de atletas, sí, es impresionante, y ver un género tan monopolizado, y desaprovechado en México, esta obra es una muestra de lo que se puede hacer en nuestro país, dentro de un género que antes nos correspondía, y luego nos dio vergüenza, porque nos volvimos muy solemnes, y esto tiene que ver con lo que está pasando en el país, y hay un resurgimiento del teatro en México, hay muy buen ánimo, quiero felicitarlos, me tienen impresionado, está muy bonito, qué maravilla”.

A 40 años de su estreno en Broadway, por fin llega a nuestro país el musical “Sweeney Todd”. Tiene música en vivo y un divertido drama, un texto basado en la obra homónima de Christopher Bond, y que se vio en el cine con una película protagonizada por Johnny Depp, dirigido por el oscuro Tim Burton. Cabe destacar que esta producción, que se monta en el Foro Cultural Coyoacanense “Hugo Argüelles”, es de producción netamente mexicana y con talento nacional: Beto Torres, en el papel del barbero; Lupita Sandoval, como Mrs. Lovett; José Andrés Mojica, como el juez Turpin; Mario Beller, como el alguacil Bamford; Daniel Páez, como Anthony, y Adrián Mejía, como Tobías.

“Sweeney Todd. El barbero asesino de la calle Fleet”. Foro Cultural Coyoacanense “Hugo Argüelles” (Allende 36, Del Carmen). sábado, 17:30 y 20:30 horas. Del 7 de julio hasta el 6 de octubre.