Luis Miguel romperá su récord en el Auditorio con 31 conciertos de la gira “¡México por Siempre!”

Entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre, “El Sol” llegará a 253 presentaciones en el Coloso de Reforma desde 1991

Con 16 fechas confirmadas hasta el momento, entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre, Luis Miguel hace historia una vez más en el Auditorio Nacional, al romper su propio récord de funciones continuas en una gira, con 31 conciertos de su tour ¡México por Siempre!El cantante sumará 253 presentaciones en total en el recinto capitalino.

La marca anterior del intérprete era de 30 conciertos, alcanzados en 2006 durante la gira de promoción del discoMéxico en la piel, por la que el foro le otorgó la Estela de Plata, galardón creado especialmente para reconocer al cantante por este logro.

Luis Miguel retornará así al escenario que desde 1991 ha sido el lugar de sus éxitos, los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre; así como el 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28 y 29 de noviembre con el tour y el disco¡México por Siempre!, con el que ha demostrado por qué es una de las figuras más importantes del pop, balada, bolero, Big Band y ahora también de la música ranchera en todo el mundo, con sencillos como La fiesta del mariachi, Llamarada y Soy lo prohibido, que sonarán en vivo en más de cien fechas programadas en México, Estados Unidos, Canadá y España.

Durante sus primeros 15 conciertos totalmente agotados en el recinto capitalino, entre febrero, marzo y abril de este año, el intérprete cantó por dos horas en las que se escucharon más de 50 éxitos como Por debajo de la mesa, No me puedes dejar así, Hasta que me olvides, La Bikinay Sabes una cosa, estas dos últimas acompañado de mariachi.

Con 36 años de trayectoria desde 1982, el cantante ha cosechado éxitos como 255 discos de Platino, 32 de Oro y uno de Diamante, además de varios premios Grammy, Grammy Latino, Billboard, Pollstar y Lo Nuestro.

Luis Miguel ha sido también reconocido por las Lunas del Auditorio, que otorga el público, especialistas de la comunicación y la industria del entretenimiento en México. Este año, el intérprete fue nominado por quinta ocasión en la categoría Balada, además cuenta con cuatro nominaciones a Pop en Español, de las cuales ganó una en 2006, y también recibió la estatuilla especial por Trayectoria Artística en la primera edición de estos premios, creados por iniciativa del Auditorio Nacional para reconocer a lo mejor del espectáculo en vivo presentado en todo el país.

La serie de conciertos Luis Miguel¡México por Siempre!se presenta los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre; así como el 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28 y 29 de noviembre a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $290 a $4990, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.

Está nominado a las Lunas del Auditorio, premio que otorga el público, especialistas de la comunicación y la industria del entretenimiento