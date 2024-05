Reelección y referéndum

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

AMLO no se quiere ir y con ello arrastrará a México a un conflicto social y político de consecuencias gravísimas. A ver, a ver, por qué AMLO confunde a los mexicanos con el cuento de que:

“Más que una elección, es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos” y añade: “¿Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría que engañaba porque no había democracia, era una oligarquía con fachada de democracia, porque al pueblo no lo tomaban en cuenta, o queremos que sí, de verdad que se establezca en México una auténtica, una verdadera democracia?”

AMLO acumula unas 330 quejas ante el INE y en 29 ocasiones el Trife ya le sacó tarjeta amarilla, pero el árbitro electoral no le puede sacar tarjeta roja y mandarlo a las regaderas, es decir a la rechintola para que cierre el pico y deje de estarle dando en la madre al proceso electoral, consagrado en la Constitución, porque lo que AMLO sugiere veladamente es que en las elecciones del domingo 2 de junio sería un referéndum para reelegirlo y pareciera que olvida la última reelección de Álvaro Obregón en 1928 con los fatídicos resultados que ya conocemos.

Para AMLO no hay más democracia que la suya y si esa democracia no le favorece como parece que ocurrirá el próximo domingo, entonces esa democracia hay que mandarla a la rechintola porque no sirve y que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley; la ley es él, el pueblo es él, la democracia es él, él es todo y puede darse el lujo de enturbiar el proceso electoral violando todo principio de neutralidad e imparcialidad porque como él es la ley de Herodes, pues él es también quien protagoniza la impunidad en México y es que de acuerdo con los 4 periódicos internacionales más importantes The New York Times, Washington Post, Financial Times y The Economist, con AMLO cogobierna el narcotráfico y en México impera una economía narco.

Eso es lo que debería preocupar a AMLO y no su proyecto de nación que es él, para él y para su corrupta banda de hijos que quisieron comerse vivo al actor Eugenio Derbez sólo por declararse contrario al Presidente narco, cuando que lo que debieran hacer es callarse y largarse a donde no le hagan más daño al país. Y como la ley es la ley y quienes nos hemos dado está nación de leyes, las respetamos, aunque no las hayamos jurado cumplir y hacer cumplir, como lo hizo AMLO y mejor cerraremos el pico durante los llamado días de reflexión ciudadana, es decir, jueves, viernes y sábado para salir a votar libremente el domingo 2 de junio, pero antes, aquí le hablaré del recuento de daños con un López Obrador que ahora quiere reelegirse cual canalla dictador.

