Galilea Montijo anuncia línea de ropa con Latin Gal

La conductora promoverá su selección de prendas y su gusto por la moda, a través de la página de ventas online

Arturo Arellano

Hacía varios años que la conductora y actriz había externado su pasión por la moda, sin embargo, no había tenido oportunidad hasta entonces de desempeñar alguna función dentro de ese medio. Ahora con el fin de empezar su camino en esa industria, Galilea Montijo se asocia con la marca de ropa Latin Gal, que pertenece a una familia procedente de Los Ángeles, con quienes ha logrado colocar una colección de ropa al alcance de todas las mujeres.

Con el apoyo de Aldo Rendón, experto en moda y estilismo, Galilea ha seleccionado una línea de prendas que se pondrán a la venta a través de la tienda Online de Latin Gal a partir del mes de noviembre, por lo que en rueda de prensa comentó “Antes ya lo había intentado con accesorios, pero la verdad no me había dado el tiempo de hacerlo con mayor profundidad. Ahora de la mano de Latin Gal, pude seleccionar prendas de mi gusto para lanzarlas a través de su tienda Online bajo la marca ‘By Galilea’. Serán prendas de mi agrado, prendas que me verán usar, porque por supuesto no voy a promover nada que yo no me pondría”.

Aclaró que “Latin Gal es una marca que ya existe desde hace mucho tiempo, no es mía, es de una familia de amigos con quienes me estoy asociando, pero la marca de hecho significa ‘Mujer latina’, quizá por ahí hubo la confusión por ‘Gal’ y Galilea, pero no es mía, ellos tienen sus productos y ahora me permiten a través de su portal lanzar la ropa ‘By Galilea’, que estará disponible a partir de noviembre”.

Con el interés de seguir siendo una figura de inspiración para muchas féeminas, Montijo detalla “La prendas estarán al alcance de todas las mujeres, de hecho me estoy peleando con las fábricas de ropa para que me den tallas XL, porque si bien hay tiendas que ofrecen tallas grandes, no son de moda y yo creo que la moda debe ser para todas, por eso espero lograr que me den tallas grandes”. En ese mismo tenor añade “También estamos pensando en que sean precios accesibles, porque tengo seguidoras en toda la república y de pronto se quejan por lo caro de la ropa, en el caso de la ropa que yo estaré seleccionando, irán desde los 200 pesos y quizá hasta los 500 lo más caro, pero ya estamos hablando de una chamarra de invierno, lo cual está muy bien”.

Destaca que “estará disponible solo en la tienda online al principio, pero la idea es invitar a que los costos sean tan accesibles que incluso podamos ofrecer a mayoreo, esto con el interés de que las chicas puedan acceder a la ropa en internet, pero también en el tianguis. Esto también para que las mujeres que tengan su negocio de ropa puedan ofrecer moda a sus clientes, como dije antes, todas tenemos derecho a disfrutar de la moda”. En tal situación salto la duda de si Galilea ofrecerá ropa para los hombres “mi idea es que sí, pero de momento no me atrevería ya que apenas estoy empezando a aprender y a empaparme de este mundo. Por eso de momento es para las mujeres de acuerdo a mi gusto. Tendría que prepararme para poder hacer algo que disfruten los caballeros”.

Sobre el rumor de su supuesta salida de “Hoy”, negó que haya planes de abandonar el programa “veo que mis jefes están muy contentos, actualmente a nosotros no se nos informa sobre rating, ni mucho menos pero yo los veo contentos y yo lo estoy también. Afortunadamente es una producción que me permite ser mamá y tengo la libertad de hacer otras cosas como esto de la ropa, entonces no es cierto, no saldré del programa”, concluyó.