A&E presenta “Creencias y cultos extremos”

El canal emitirá una serie que investiga de la mano de la presentadora de noticias Elizabeth Vargas, los casos más sorprendentes sobre organizaciones religiosas

El estreno será el próximo 23 de octubre

Arturo Arellano

A&E presentará en exclusiva el próximo martes 23 de octubre la serie “Cultos y creencias extremas”, la nueva producción de A&E Investiga, que incorpora a la reconocida periodista de investigación norteamericana Elizabeth Vargas, para indagar a controversiales organizaciones sociales y religiosas, en una búsqueda de descubrir cómo este tipo de sectas usan su influencia para aprovecharse de la desesperación de las personas para crear sistemas de creencias poderosos y, a menudo, destructivos.

La bien documentada periodista comentó en rueda de prensa. “El tema de los cultos está muy en boga, de hecho hay muchos programas de televisión que lo están retomando y nuestra investigación parte de siete cultos extremos, todo a la luz de los ojos de los sobrevivientes que recientemente dejaron de ser miembros de estos cultos, pudieron haber estado ahí muchos años o todas sus vidas”. Explica que “los conocedores de los cultos, los definen por dos cosas, en primera instancia tienen un único líder carismático, en su mayoría hombres y la segunda es que los miembros viven en aislamiento, no precisamente físico, porque puede ser tu vecino, pero el punto es que no se interactúa, sólo puede socializar con los otros miembros del grupo”.

Añade que “estas personas son manipuladas no solo en el corte religioso, sino en su manera de vestir, de con quién se van a casar, donde trabajar, darle todo su dinero a los líderes, incluso en cómo educar a sus hijos, desprenderse de ellos en muchos casos, pues envían a los niños a trabajar a un pueblito o campo de trabajo. Estos cultos tienen reglas específicas”.

Por lo anterior, destaca que si bien la Iglesia católica ha sido muy criticada en los últimos años, no entra en este contexto “Lo que pasa con la Iglesia católica es el terrible y profundo descubrimiento de los abusos sexuales que vienen sucediendo desde hace años y quizá siglos, qué bueno, si la iglesia no hace reparaciones de estos tremendos daños, van a seguir perdiendo seguidores”.

Aunque se dijo católica y creyente, comenta “por lo menos se va a perder a esa, gente que va los domingos a misa, por ello la Iglesia católica debe manejar las cosas de manera correcta y adecuada, no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo. Pese a lo anterior, el catolicismo no es culto, ni creencia extrema”, por ello que no se aborda en la serie dice.

Como periodista y profesional, reconoce tener también un lado humano de modo que declara “como periodistas vemos lo que la gente comúnmente no puede ver, para mí es un honor estar sentada en primera fila en el transcurrir de la historia, aunque también nos toca ver el lado oscuro, en mi caso he estado en zonas de guerra y definitivamente regresas sin ser la misma persona, se vive con un estrés post traumático, de hecho las empresas donde se trabaja como reportero nos ofrecen asistencia psicológica. Es importante hablar con otras personas, para no cargar con todo lo que se ve en los hombros. Creo que lo que más me persigue por días es cuando veo que atentan contra los niños, sin embargo, tengo una fe profunda en Dios, la espiritualidad me ayuda mucho”.

Cada martes la serie ofrecerá una mirada profunda a un grupo actualmente activo de religiosos a través de los ojos de antiguos creyentes y obtendrá una perspectiva de los líderes y seguidores que todavía permanecen dentro de estos cultos. En el primer episodio, Vargas examina a NXIVM, una organización que ofrece cursos y seminarios de “autoayuda” que, según afirman, brindan a las personas las herramientas que necesitan para unir sus vidas y permitirles hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, el grupo, liderado por Keith Raniere, al que los seguidores llaman Vanguard, está acusado de atraer partidarios por un camino de destrucción que incluye dietas casi de desnutrición, agresión sexual, pseudo-esclavitud y chantaje.