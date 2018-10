Afirma Olga Sánchez que reanudarán foros por la paz

“Vamos a escuchar a todas las víctimas”

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que los Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación no han sido cancelados en definitiva, por lo que buscarán reanudarlos próximamente.

No obstante, la ex ministra de la Corte indicó que aún no se sabe si se reiniciarán antes de que arranque el sexenio.

“Eso es lo que estamos ahorita viendo, ya hablé con Loretta (Ortiz), entonces vamos a tratar, dice que tiene demasiada información y que la va a procesar, después vamos a reanudar los foros”, mencionó Sánchez Cordero. “Sí nos vamos a reunir, no es una cancelación definitiva”.

Entrevistada al salir de las oficinas de transición, la actual senadora de Morena refirió que, pese a que los foros se encuentran suspendidos actualmente, se reunirán y escucharán a las víctimas.

Explicó que ahora se está procesando toda la información que ha sido recopilada en los encuentros que ya fueron realizados.

“No sé si antes de que inicie o después (se reanudarán los foros), pero es que ahorita ya estamos procesando toda la información y me dijo Loretta vamos a tratar de resolver primero estos temas”, aseveró.

