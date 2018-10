AMLO pide a Slim continuar construcción del nuevo aeropuerto, porque él no lo hará

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer en un video subido a Facebook que no autorizará se den 88 mil millones de pesos del Presupuesto de 2019 solicitados por el Fideicomiso para continuar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Y pidió a Carlos Slim y un grupo de empresarios que participan en esa obra, decir si continuarían con esa construcción.

De ser así él aprobaría que siguiera esa obra.

Pero al mismo tiempo, en un mensaje confuso, afirmó que la encuesta sobre el nuevo aeropuerto prevista para fines de este mes seguiría adelante.

Lo cierto es que al anunciar que no aprobará que se destinen 88 mil millones de pesos a esa obra, significaría su cancelación con o sin los resultados de la encuesta.

La única forma de salvar al nuevo aeropuerto estaría entonces en la decisión de Carlos Slim, quien ya ha dicho que él no participaría como inversionista en el NAIM.

Cualesquiera que fuese la solución, dijo, lo urgente ahora es resolver el problema de la saturación del actual y viejo aeropuerto de la Ciudad de México.

“Pase lo que pase, se resuelva en un sentido y en otro, tenemos que atender el problema de saturación del actual aeropuerto porque si una solución a la otra nos lleva 3, 4 o 6 años, va a ir creciendo el tráfico aéreo en el actual aeropuerto y ya no podríamos atender la demanda en el actual aeropuerto”.

Eso lleva a tener que recurrir a otros aeropuertos como el de Santa Lucía para lo cual se tendría que iniciar la construcción de 2 pistas.

“Vamos a tener que habilitar el aeropuerto de Toluca y otros aeropuertos, posiblemente el de Puebla, el de Morelos, y si se opta por el de Santa Lucía vamos a iniciar pronto la construcción de dos pistas”.

Otro problema es que, cuando se le informó de los avances de la obra, se le dijo que era del 35% y estos son realmente de apenas el 20%, según le informó el ingeniero Javier Jiménez Espriú.

AMLO comentó que le informaron que cesaron al jefe de la Fuerza Aérea por dar información al ingeniero Jiménez Espriú sobre la Base Aérea de Santa Lucia.

“Sí es así, le ofrezco al general cesado injustamente que lo vamos a volver a poner en su cargo porque esa es una injusticia”, señaló.

¿Será?

Hace unas semanas Andrés Manuel López Obrador apareció de pronto echándose una cascarita de beisbol. Entonces dijo estar bateando al 100.

Hacia finales de la campaña presidencial trascendió que un médico cubano radicado en Miami viajaba cada 15 días a México para revisarlo luego de su infarto.

El viernes 2 de este octubre se subieron a redes sociales fotos de él llegando al Instituto Nacional de Cardiología para una nueva revisión.

Ayer reconoció el hecho y afirmó: “Estoy muy bien de salud”.

A ver si esto no reabre la exigencia de quienes afirman que la salud del presidente electo no es una cuestión personal, sino de interés público, de Estado, y que se debe conocer el parte médico de su caso.

El tema no deja de generar inquietudes entre quienes advierten que la falta de un presidente dentro de su mandato puede generar situaciones de alto riesgo para el futuro de la nación.

Monreal reconoce el valor de Cuautémoc Cárdenas

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal aprovechó ayer su participación en el Primer Congreso Internacional de Derecho Penal realizado en la UNAM para hacer un reconocimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas:

“… me da gusto, me complace, me enaltece compartir esta mesa de inauguración con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“Hace muchos años lo conozco. Siempre lo he admirado, nunca ha disminuido mi admiración por él, porque creo que lo que ahora tenemos en México en la transición él la inició; sin él, no hubiese sido posible arribar al Estado político que actualmente guarda la nación”, afirmó.

Y tundió de nuevo al Poder Judicial

Poco después, al presentar en ese mismo foro su libro “Desafíos” donde, dijo, aborda la necesidad de actualizar jurídica, legislativamente al sistema penal… y el funcionamiento de la Suprema Corte, dijo:

“Creemos que el Poder Judicial Federal debe ser revisado. Sostenemos que, después de muchos años, el Poder Judicial Federal requiere de una actualización, de una revisión; coloquialmente decimos una sacudida al Poder Judicial Federal.

“Sí, es indispensable, porque en la nueva etapa que vivimos tendrá que someterse a una revisión y a un escrutinio. No se trata de confrontar al Poder Judicial Federal.

De lo que se trata es de establecer con precisión que el Poder Legislativo es un auténtico control, atendiendo la teoría de Montesquieu, atendiendo los principios de Look o de Benham, o Sieyes, en el Tercer Estado.

“Nosotros creemos que el Poder Legislativo, legítimamente, jurídicamente, tiene que tener un mayor control sobre el Poder Judicial Federal.

“A muchos no les gusta, pero un juez, un magistrado, en este momento, un juez de Distrito, un magistrado de Circuito, está percibiendo 360 mil pesos por mes; pero además tienen casas, todos tienen choferes, todos tienen vehículos, todos tienen teléfonos, todos tienen haberes, incluso indescriptibles.

“Toda esta parte de privilegios sí debe de disminuir, acotarse. Recientemente planteé una iniciativa de movilidad y de cambio de adscripción, para que los jueces y magistrados no duren muchos años.

“Actualmente hay prácticamente inmovilidad. Hay jueces y magistrados que duran 30 años, 20 años, 40 años, en un solo lugar y eso genera cotos de poder, nepotismo e incluso tráfico de influencias, conexiones con autoridades indeseadas o privilegios de abogados y despachos que tienen muy clara la idea de cómo resolver en favor de ellos.

“… la gente trae, tiene mucha claridad de que el nuevo gobierno que encabeza Andrés Mahuel López Obrador, va a ser distinto, va a ser diferente, va a cambiar y la población está esperando un alto nivel de cambio o altas expectativas.

“Por eso, uno de los temas que nos planteamos es cómo establecer una relación de mayor contrapeso con los otros Poderes y cómo lograr transitar en lo que se ha llamado, por Morena, La Cuarta Transformación de la Vida Pública del País.

“Yo recuerdo, en los 80’s, cuando veníamos a recibir clases en el postgrado, aquí en este edificio de la División de Estudios de Postgrado, Jorge Carpizo impartía la cátedra de Poder Ejecutivo; Fernández Ruiz, Poder Legislativo; Fix-Zamudio, Poder Judicial. Eran particularmente las materias en el postgrado de Derecho Constitucional y Administrativo.

“Pero concebía Fix-Zamudio, lo recuerdo muy bien, Ignacio Burgoa, en La Defensa de los Particulares frente a la Administración Pública, como idealmente concebían y se imaginaban auténticos Poderes, sin que estuvieran subordinaos al Poder Ejecutivo.

“Nosotros sostenemos que hasta este momento el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación han estado subordinados, han estado dependientes del Ejecutivo.

Hay un súper Poder, que ha sido el Ejecutivo, y que se ha sobrepuesto sobre el Legislativo y el Judicial. Esto es parte de este desafío que planteamos”.

Sin duda una intervención imperdible de Ricardo Monreal, el personaje hoy con mayor poder dentro del Congreso mexicano. Quien tiene ante sí la perspectiva de ser un eje de transformación, de rediseño del régimen actual dentro de los próximos 6 años.

Si alguien quería saber cuál es su agenda para incidir en la transformación tan anunciada por López Obrador, pues aquí está una parte.

Hace unos días, cuando se le entregó la Carta de Constancia de Mayoría y declarando Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, él afirmaba, en el Tribunal Electoral, donde estaban todos los Ministros de la Corte y parte del Poder Judicial Federal, junto con la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, declaraba: no seré más, en el futuro, Poder de los Poderes; el Ejecutivo no va a ser el Poder absoluto omnímodo, el Poder avasallador de la Nación.

Y le dijo a la Corte concretamente: ni voy a enviar palomas mensajeras, ni voy a enviar gavilanes amenazantes para que puedan modificar, o puedan resolver en un sentido u otro.

A partir de nuestra posición como Presidentes de la República, respetaremos la división de Poderes. Ustedes harán su trabajo, nosotros el nuestro, el Poder Legislativo el suyo.

Palabras más, palabras menos, afirmó -yo estuve ahí en esa ceremonia- categóricamente cómo concibe él el ejercicio de la función pública, y cómo concibe el ejercicio del Poder desde el Ejecutivo.

