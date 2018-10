“#Amigadatecuenta”, de Andonella | Plaqueta

Este libro que presenta Editorial Planeta: ¡Incluye stickers increíbles y miles de dibujitos!

HEY! Tenemos tres noticias: Primero, la mala: a esta edad surgen tantas dudas que tus neuronas explotan como palomitas de maíz. Luego, una peor: si le preguntas a tu familia, seguramente se pondrán tan nerviosos que van a salir corriendo. Por último, la buena: en este libro encontrarás información sobre tu primera cita con la ginecóloga, tatuajes, la copa menstrual, bras, qué hacer cuando tienes un crush, la comunidad LGBTI+, sexualidad, cómo luchar contra el machismo, lo increíble que es ser tú misma y otros temas de los que hasta tus papás van a aprender un montón. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, las autoras nos dieron más detalles.

—¿Cómo se reunieron para hacer este libro?

“Plaqueta y yo nos conocimos una vez que ella me entrevistó y hubo una conexión muy padre, y tiempo después me puse a leer lo que ella escribía y me gusto muchísimo, si tenia una idea de hacer una colaboración con ella, pero no me imaginaba que iba a terminar en un libro tan increíble cómo fue #amigadatecuenta. Andonella me propuso hacer algo sobre el acoso que era un tema como que nos unía, acaba de ser el escándalo de Lady Plaqueta de que me acosó alguien en la calle y lo denuncié y pues siempre un tema muy importante para Andonella, pero a partir de ahí pensamos que no sólo debería de ser de esto, mejor algo más grande y pensamos que las chavitas era un público medio abandonado, se les seguía hablando desde el prejuicio, desde el conservadurismo y que se les estaba negando muchísima información, nos parecía muy injusto que nosotras nos enteramos hace poco de cómo funciona la sexualidad femenina o la reapropiación del placer femenino, la forma en que se habla de drogas y alcohol, todos estos temas creemos que era muy importante compartirlos con otras mujeres”.

—Es un libro muy visual, con un lenguaje directo, cuéntenos un poco de esto.

“Justo queríamos que este libro no fuera regañón, que no les metieran miedo a las chavas, que el tono del libro fuera amigable y que fuera muy chistoso, que los textos se acompañaran muy bien con lo visual, con un humor muy parecido y al final quedó muy bonito, era la mancuerna que funcionara muy bien y es un tipo de contenido que a nosotras nos gusta consumir mucho, que son muy divertidos y que a su vez dan información rápida, directa”

—En el libro dan con una palabra clave que las adolescentes deberían tomar en cuenta la palabra “Consentimiento”, en una relación de amistad, de noviazgo…

“Creemos que es un tema fundamental para las relaciones, apenas está teniendo una discusión pública y masiva, a partir de los escándalos que han sucedido en USA, que para muchos hay una línea muy delgada, cuando una chica dice que no, ella no dijo que no suficientemente fuerte, pero te dijo que no y ya con eso no debería ocurrir nada más, a nosotras no se nos habló nada de esto, sí es doloroso darte cuenta de que muchas de nosotros nos violaron, la neta, y a muchas de nuestras amigas también, por ejemplo cuando alguna chica esté tomada, eso no implica que no sea una violación y hay que hablarlo así, por otro lado dejar de hablar de la sexualidad femenina no debería ser, toda relación sexual tendría que ser un acto placentero y de gozo, pero como no se habla del placer femenino, es un tema muy importante y es fundamental que lo conozcas desde que eres chavita, desde que te empiezas a relacionar con otros seres humanos no solamente en el plano sexual”, concluyó.

