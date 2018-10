Ejidatarios de Bacalar piden estación de Tren Maya

Quieren ser incluidos y que se les informe oficialmente del proyecto de AMLO

Los ejidatarios de Bacalar buscarán un buen arreglo (pago de derecho de vía) para permitir el paso del Tren Maya y la construcción en las cercanías del Pueblo Mágico de una terminal ferroviaria, en tanto, no darán luz verde, hasta que no sean incluidos y se les informe oficialmente de dicho proyecto.

Filiberto Buitrón Hernández, presidente del ejido Aarón Merino, aseguró que hasta el momento ningún representante del gobierno federal electo o alguien relacionado con el proyecto del Tren Maya, ni por parte del estado, los ha tomado en cuenta, ni informado sobre los beneficios de esta vía ferroviaria y la forma en que los ejidatarios pueden sumarse para obtener beneficios económicos.

“Nadie nos ha contactado para invitarnos a sumarnos o informarnos sobre el tema”, afirmó el ejidatario.

La postura que han fijado es que mientras no los tomen en cuenta, no permitirán que se usen sus tierras para el paso del Tren Maya y mucho menos para la instalación de la terminal de pasajeros, que según el proyecto que sólo conocen por los medios de información, estaría en el Pueblo Mágico.

“Si no existe un buen arreglo económico para expropiar sus tierras, nos opondremos a este proyecto, ya que aún no se resuelve lo del proyecto de la Zona Arqueológica de Ichkabal, donde aún somos espectadores y no parte de los beneficiados”.

Dijo que la postura de los ejidatarios de Bacalar es que los hagan socios del proyecto del Tren Maya, así como de todos los desarrollos que se hagan a su alrededor, ya que no permitirán que pase como en otras entidades, donde los últimos que se benefician y crecen económicamente son los lugareños.

El ejidatario advirtió que, si bien no se oponen a la llegada del desarrollo con el tren, tampoco permitirán que se les deje fuera del mismo, como se ha pretendido con otros proyectos, como el de la zona arqueológica de Ichkabal, donde quieren expropiar sus tierras a precios irrisorios, sin permitirles participar en el parador turístico que se quiere construir cercano a los vestigios históricos.

Lo que al interior del ejido Bacalar se ha interpretado como que las vías y el tren pasarán por el derecho de vía que tiene la SCT o por debajo de las torres de conducción de energía eléctrica, que corresponde a la CFE.

“Al parecer así lo están proyectando desde el momento en que dicen que no habrá expropiación y que todo está arreglado y desde que no hay acercamiento con los ejidos, creo que le están tirando a eso, están buscando que el tren pase por el derecho de vía de la SCT o bajo las torres de alta tensión de la CFE”, dijo Filiberto Buitrón Hernández.

En riesgo, la zafra 2018-2019 por caminos en mal estado

La falta de maquinaria y los caminos en mal estado podrían traer desastrosas consecuencias para los productores de caña de azúcar, que de no invertir y atender el problema, desde ahora se pone en riesgo el ciclo de zafra 2018-2019.

La producción de caña de azúcar en la zona de la Ribera del Río Hondo, se prevé inicie en noviembre próximo, pero durante la temporada 2017-2018 hubo serios retrasos por parte de la empresa que se encarga del corte y el levantamiento de la caña, así como su transportación a la molienda.

En esta ocasión, se espera que se procesen un millón 800 mil toneladas de caña de azúcar, 20% más que lo que se logró en la pasada zafra, misma que con retrasos culminó en el mes de mayo.

El productor de caña, Nahum Fuentes Rivera, dijo que uno de los principales requerimientos que enfrenta en la próxima temporada, es la falta de maquinaria, razón por la que se retrasó la molienda y tuvo que entrar la aseguradora a pagar a algunos productores que el Ingenio San Rafael de Pucté no alcanzó a llevársela.

La falta de modernización es el principal problema que afecta la molienda de la caña de azúcar, ya que la mayoría de los equipos que todavía realizan este trabajo, tienen más de 30 años de antigüedad y no han sido renovados, por la apatía de la empresa azucarera para invertir en estos aparatos, hacer más ágil el corte de caña y facilitar su traslado hasta el ingenio para su procesamiento.

Otro de los principales problemas a los que se enfrentarán en la zafra 2018-2019 es que los caminos para sacar la caña están deteriorados y por lo general los camiones que la transportan se averían, por lo que Nahum Fuentes solicitó la intervención gubernamental para la reparación de los caminos que han sido afectados principalmente por las lluvias.

Por estas razones, consideró que la producción cañera en esta región, es una de las más rentables de todo el país, se encuentra en grave riesgo y con ello la economía de cientos de familias que habitan la región se verá severamente golpeada.

Profeco monitorea a negocios por promociones engañosas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde septiembre pasado, en una actividad permanente, monitorea a las empresas, comercios y demás prestadoras de servicios que participan en el Buen Fin, en Chetumal, los precios de productos y servicios que ofrecen, a fin de que las ofertas que lancen en este programa sean de real beneficio al consumidor.

Tiendas departamentales, empresas transportistas, comercios, refaccionarias, supermercados y diversos negocios más, que se han inscrito para participar en el Buen Fin 2019 y desde septiembre les fueron solicitadas sus listas de precios, ya que una cosa son las ofertas del fabricante y otra la que debe dar el negocio participante, pues lo que se busca es que no haya “engaños” al consumidor.

La jefa de la Oficina de la Profeco en Chetumal, Anarely Cadiñanos, informó que durante el Buen Fin el personal de la dependencia estará haciendo recorridos por las plazas comerciales y avenidas céntricas de la ciudad donde está la mayoría de los comercios participantes, a fin de que la oferta sea real, de beneficio al consumidor y que se respeten los precios anunciados, sin engaño alguno o trampas.

Explicó que ya es una mecánica de trabajo que tienen desde hace varios años, misma que establecieron empresarios y gobierno federal en este programa y que año con año aumentan el número de comercios participantes y eso habla de su éxito, por lo que a la par con ello, el personal de la Profeco se mantiene vigilante y si se detecta alguna anomalía o un desacuerdo con el consumidor se solucionará ahí mismo, respetando los precios de septiembre y las ofertas que se darán en el mes de noviembre.

Aquí lo primordial, dijo Anarely Cadiñanos, es que los consumidores sean realmente beneficiados, que no se dejen llevar por los largos plazos y altos intereses, que al comprar chequen siempre las famosas tasas de interés y los precios reales cuando compren a crédito y/o a plazos forzosos.

En este Buen Fin 2019 se prevé que participen más de 300 empresas comerciales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio de Servicios y Turismo (CANACO-SERVITUR) y se desarrollará la décima edición del 16 al 19 de noviembre, esperando superar cuando menos en un 30 por ciento la derrama económica generada en 2017.

Panuchos excluidos

Los panistas de pronto recordaron que son oposición, que Morena es quien lleva la batuta en los tres municipios más importantes del estado, y en Benito Juárez, de María Elena Hermenegilda Lezama Espinoza, o para ahorrarnos una veintena de caracteres, Mara Lezama, la regidora panucha, Reyna Tamayo, se quejó de que, a los azules no les dicen nada de como va lo de la entrega-recepción en el ayuntamiento de Cancún y que desconocen si existen anomalías financieras detectadas en la administración del tucán- verde, Remberto Estrada Barba.

Peroooo a los del Partido Acción Nacional, se les olvida que Morena y Partido Verde, son los nuevos “mejores amigos”, hasta que los intereses políticos los separen, así que los panistas pueden agriarse, pues, al menos en el corto plazo, verdes y morenos se cuidarán las espaldas; además, ¿de qué se quejan los panistas? pues ellos harían los mismo por sus “amigos” amarillos del PRD, bueno, lo que era de la Revolución, pues ahora, del sol azteca …ni las cenizas quedan, jijijiji.

Sospechosismo en el caso de la carpa

Los panistas, encabezados por su secretario general en Benito Juárez, Jonathan Melesio Baquedano, andan de preguntones y quieren saber cuánto costó la carpa (¿por qué tan cara?) y quién fue el que pagó, esa que se usó para el mitin político del pejidente electo, el cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, en el parque Las Palapas, el pasado jueves.

Sin embargo, a AMLO, como a mi prima Sonia, le sobra quien le pague sus gustos, ¿ton´s, para que están todos esos morenos que gracias a él tienen ahora un hueso que roer? ¡Abuelita tus chanclitas!