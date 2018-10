Abandonar el umbral de la post miseria. ¡Ya es hora!

Índice político

Francisco Rodríguez

Uno de los objetivos más certeros de la campaña presidencial del triunfador fue el de plantear la reactivación del mercado interno. No es una cosa menor. Constituye el centro de un modelo de desarrollo nacionalista y democrático, al que se puede arribar sin necesidad de un cambio violento en nuestro tiempo, para países como México.

La profunda desigualdad mexicana, casi un ícono mundial, no puede abordarse desde otro ángulo, simple y sencillamente porque el objetivo de impulsar el mercado interno tiene que ver con elevar los índices de productividad, competitividad, equidad en la distribución del ingreso nacional y en lograr condiciones más justas de convivencia.

Viene al caso porque algunos despistados quieren ver una antinomia en el planteamiento de elevar el consumo popular con el de bajarle el gas al consumismo. Y no hay tal, pues ambos planteamientos son coincidentes: se trata de elevar el consumo de las clases desprotegidas, al mismo tiempo que se desincentiva el consumo suntuario y los gastos superfluos de las clases proverbialmente favorecidas. El poder adquisitivo, la existencia de dinero circulante en manos de las grandes masas es impostergable.

En esencia, se trata de que, a través de la generación de mercancías altamente productoras de empleo de mano de obra, se multipliquen las oportunidades de trabajo. Así sucede con los altos índices de ocupación en las industrias extractivas, constructoras, carreteras y de infraestructura, con las cuales se ha atacado históricamente el desempleo en los países que lo han sufrido.

Las teorías de pleno empleo se basan en esa hipótesis, además de incentivar la producción en materia agropecuaria, agroindustrial y en el encadenamiento de las cadenas productivas de los sectores primario y secundario de la economía, para fortalecer el mercado interno y el consumo de las grandes masas y agregados poblacionales.

De esa manera se sortearon crisis históricas, como la gran depresión en Estados Unidos y la hambruna alemana de la preguerra mundial. Además, la teoría del pleno empleo fue el motor del Plan Marshall de reconstrucción de las economías japonesa y europeas devastadas por la última conflagración internacional.

Y usted y yo no estaríamos hablando de cosas irrealizables. Para darnos una idea del costo total del Plan Marshall en Europa y Japón de la cuarta y quinta década del siglo XX, bastaría saber que fue mucho menor que el monto total de los excedentes petroleros mexicanos de los últimos dos sexenios, que acabó tirándose en el bote de la basura y en el caño de la corrupción pripanista.

Aunque no se quiera creer, con una inversión equivalente al diez por ciento de los excedentes petroleros mexicanos fue posible salvar las economías de los países nórdicos, hoy ejemplo de la socialdemocracia y del desarrollo tecnológico y científico universal. De ese tamaño ha sido la impudicia de los regímenes conservadores y entreguistas mexicanos.De ese tamaño es lo desperdiciado en manos de los corruptos.

Sin embargo, a nosotros la abundancia petrolera nos arrinconó en el mundo de la post miseria, la delincuencia, la sevicia y la destrucción maquinada del país. Podría escribirse demasiado sobre este desagradable tema, pero basta ver las cifras del hambre, la pobreza y la delincuencia mexicana para darnos una idea cercana…

… al nivel de descomposición que hemos llegado, pudiendo haber accedido a otros grados civilizatorios de haber tomado decisiones sensatas y honradas. Aun así hay comentaristas melancólicos que todavía lloran la despedida violenta a los tecnócratas de huarache empollados por ese sistemita de poder. Impostores de tomo y lomo.

Traidores a la patria, los funcionarios y los comentaristas interesados en su permanencia. Gente que no merecen compasión, y sí de una vez por todas ser juzgados por tribunales populares que respondan a los intereses nacionales y no a una claque de corruptos y descastados.‎ Es hora de poner a cada quién en su lugar.

No debe confundirse la tecnocracia con la técnica al servicio del poder. Bienvenida la argumentación técnica de los datos duros, científicos y comprobables para tomar mejores decisiones por parte de los políticos. Pero muy nefasta la intervención de los tecnócratas de las ciencias sociales, hipócritas y gesticuladores…

… que sólo fueron al extranjero con cargo a becas del Estado para conseguir un cartoncito que los amparara para recibir las órdenes de magnates y copiar modelos de desarrollo que nunca han tenido que ver con la realidad mexicana. Gentuza de la peor ralea que se convirtió en entreguista de los patrimonios de la Nación.

La reactivación del mercado interno, tan necesaria para el momento actual del país, debe efectuarse a través del nuevo modelo de extracción, exploración y perforación petrolera de aguas someras en los golfos de Tabasco y Campeche, recuperar las concesiones que las rondas de hidrocarburos habían puesto en manos de…

… Carlos Salinas de Gortari, empleados, parientes y socios que intervinieron como prestanombres de las empresas extranjeras para adueñarse de la geografía nacional. Los nombres y apellidos Gérard, Aspe Armella, Slim, Baillères, Morales, Gamboa Patrón, Romero Deschamps, Aldana, son suficientes para evidenciar las transas petroleras.

Con el añadido que jamás pensaron en que el primero de julio la población les iba a repudiar de manera unánime para desalojarlos de las prebendas, descubrir las engañifas y evidenciar su desdoro.

La decisión de construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para procesar el crudo procedente de las exploraciones y explotaciones en manos del Estado es una decisión de primer orden para empezar a poner en su lugar las cosas. Basta de importaciones interesadas, productoras de moches para los salinistas, zedillistas, calderonistas, foxistas y peñanietistas metidos hasta el tuétano en el negocio.

La reactivación de las Zonas Económicas Exclusivas, con un sentido de desarrollo regional equilibrado, es una decisión que debe dar en el clavo, si se instrumenta fuera de las manos de Gerardo Gutiérrez Candiani, el empresario fallido aspirante a la gubernatura oaxaqueña, y de Luis Videgaray, quien pensaba hacerse del modelito para impulsar su campaña presidencial. Esos fueron sueños de humo, cuando mucho fuegos fatuos.

Haber tomado la decisión de que la coordinación de las Zonas Económicas Exclusivas, del Tren Maya, que jamás tocará en su trazo un milímetro de selva, y de la planeación del desarrollo transístmico recaiga en Rafael Marín Mollinedo, es la mejor garantía de éxito en función de los intereses nacionales.

Con los objetivos de ensanchar el mercado interno, elevando el poder adquisitivo de los trabajadores y campesinos, y reactivar el desarrollo regional, México puede avocarse con paso firme a abandonar el umbral de postmiseria en que lo habían metido los tecnócratas neoliberales.

¡Ya es hora!

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Informa el incansable defensor de la industria petrolera nacional –y subrayo: nacional — don Francisco Garaicochea Petrirena que “para atraer inversiones en proyectos de explotación de hidrocarburos, se han aceptado licitaciones en la que a los contratistas se les modifica, además del plazo de entrega, el monto acordado inicialmente, al no cumplir con lo que ofrecieron para ganar la obra pública. Esta forma de corrupción, que tanto ha encarecido las obras, es conocida por AMLO, quien se encargará de su eliminación. Las modificaciones realizadas durante los últimos cinco años, así como el nombre de cada compañía incumplida beneficiada, se pueden ver accediendo al IFAI con el folio 1857500097115…”, pues los criminales son tan mentecatos que siempre dejan las huellas de los dedos ensangrentados en la pared. + + + Escribe el lector Frank Draven sobre la situación migratoria por la que atraviesan miles de hondureños en la frontera de Guatemala con México: “Es muy triste que usen a esta gente, la engañen y la embarquen en una travesía a la boca del lobo. Bien sabemos que aquí asesinan secuestran y violan a los inmigrantes. Están desesperados, ¡lo sé! Y lo entiendo, y no veo mal apoyarlos, al contrario, así como pelear por ellos contra la dictadura de #JOH, la misma que los orilló a dejar su país. Mientras nuestro gobierno apoya al dictador y los medios callan sus crímenes. Pero la misma dictadura está apoyada por #DonaldTrump. La misma dictadura que está siendo armada por #Israel. Las mismas personas que están siendo financiadas por #GeorgeSoros. Si fueran capaces de ver las aristas entenderían la gran conspiración. Crean caos, descontento y muerte, generan la migración. El hambre se dispara. Y con ello el crimen… Y precisamente en zonas donde la pobreza es extrema. Y nuestros indígenas, viven sometidos, así crean un caldo de cultivo y la tormenta perfecta para preservar la miseria en la región y boicotear el Tren Maya. ¿Por qué el Tren? Porque no les conviene. Ya que la gente sana, la gente independiente, la gente productiva y alimentada comienza a pensar por sí misma.”

