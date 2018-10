Crimen organizado controla el mercado de cigarros baratos

Cártel del Tabaco amenaza a tenderos

Si vuelves a vender de otras marcas te matan: testimonios de víctimas

Con operativos falsos, hombres vestidos de policías amedrentan a tenderos y destruyen cajetillas de cigarros de marcas que no sean las de una empresa llamada TIH.

Delincuentes haciéndose pasar por autoridades policiacas y ministeriales han realizado más de 300 operativos falsos en tiendas y misceláneas en varios estados del país para incautar y destruir cigarros de marcas que no sean las de una empresa llamada TIH.

Durante los operativos, los policías o presuntos policías amenazan a los dueños de las tiendas y a distribuidores de otras marcas con falsos oficios de instituciones como el SAT o Cofepris.

En lugares como Michoacán, reparten volantes en las tiendas de abarrotes, donde se dice que por orden del Cártel Jalisco Nueva Generación sólo se pueden vender las marcas de TIH. En algunos casos han secuestrado a distribuidores y publicado videos amenazando a otros vendedores y distribuidores de la región: el que venda otras marcas corre peligro.

​Las autoridades desconocen esos operativos. Son falsos. Cuando los dueños de tiendas o distribuidores quieren recuperar el producto incautado nadie les sabe dar cuentas. Peticiones de información, mediante la Ley de Transparencia a la PGR, Profeco y Cofepris, confirman que los operativos no son oficiales. Las otras marcas son de venta legal.

La tabacalera TIH es la empresa titular de las marcas registradas en México que hoy son producidas por sus subsidiarias: Braxico Manufacturing y distribuidas por Bradis SA de CV. Son marcas de cigarros económicos como “Laredo”, “Botas” o “Económicos”, que cuestan entre 17 y 25 pesos por cajetilla.

Durante los operativos y en conversaciones con los distribuidores de las marcas de cigarrillos TIH, se menciona que uno de los socios de la empresa y responsable de estos operativos es Carlos Cedano Filippini, comandante de la Agencia de Investigación Criminal y quien en la última década ha trabajado en varias agencias policíacas federales.

Si vuelves a vender te matan: testimonios de víctimas

En Michoacán, en Veracruz, en Jalisco, en pueblos, en rancherías, dueños de pequeás tiendas de abarrotes se sienten en riesgo por vender cigarros de bajo costo. Comparten entre ellos mensajes de audio, videos de cámaras de seguridad donde unos hombres que se dicen policías llegan a sus tiendas, les anuncian que las marcas de tabaco que están vendiendo son ilegales, destruyen o decomisan cajetillas de cigarros y los amenazan.

“Ellos se presentaban con sus charolas y con sus armas, nada más que nunca dejaban nombre ni nada. Entonces, decían que ellos venían a decomisar el producto, que solamente se podía vender una sola marca de cigarros, que era la única autorizada para venderse en México”, cuenta un distribuidor de cigarros.

Todos los entrevistados pidieron no ser identificados públicamente, pero verificamos su identidad y actividad.

A veces ahí mismo, en otras ocasiones al día siguiente, les ordenan vender otra marca, la de la competencia, cigarros de la empresa TIH con marcas como “Económico”, “Laredo” y “Botas”.

“Al siguiente día pasa el vendedor de la marca que le explico (TIH). Incluso, estas mismas personas, que hicieron los operativos, les decían: ‘la única marca que puedes vender es ésta’”, cuenta otro distribuidor.

En algunos lugares, el ataque es directamente a los distribuidores de los cigarros de la competencia de TIH.

“Me han parado dos veces, me han revisado la unidad. Las veces que me pararon, me dijeron que, pues ya no podía vender esas marcas, que me deshiciera de ellas y que tenía que vender éstas, que me comunicara con ellos. Pero pues, yo lo que empecé a hacer pues, rotundamente, empezar a dejar el negocio.

“La segunda vez, pues me quitaron el celular y me sacaron el número, me lo verificaron y quedaron de llamarme (…) Nos pusieron un plazo, no más de tres días, para que me la acabara (la mercancía) y que ellos se iban a poner en contacto conmigo, para decirme las marcas que se iban a (poder vender)”.