El extraño caso de Norberto Rivera

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La ignorancia nunca concilia un problema

Benjamín Disraeli, 1804-1881; escritor británico

#AtentadoSilencioso #NorbertoRivera #NoFueRobo #FueAtaqueDirecto #MuchoDeFondoEnAtentado #NAICM #AMLO #CostosPolíticos #CostosFinancieros #Texcoco #SantaLucía-Toluca #EncuestasEnFavosDeTexcoco #CCE #RicardoMonreal #FriccionesCCE-Morena #AeropuertoDiscordia #AlejandraDelMoral

Lo que podría haberse convertido en un caso escandaloso, en el que autoridades civiles y religiosas comentaran, el atentado a la casa del cardenal emérito Norberto Rivera Carrera, en el que murió un policía auxiliar, navega en un extraño silencio.

Los comentarios de políticos y religiosos no inundan las páginas y espacios de medios de comunicación.

Simplemente, hubo un comunicado de la Arquidiócesis y del Arzobispo de la Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes. Todo lo demás, silencio.

La clave del ataque, la da uno de los asaltantes que fue herido en la balacera ocurrida el domingo pasado en la casa del líder católico. No fue un asalto. Se trató de un ataque que estaba dirigido contra el cardenal y había sido instrumentado con anticipación.

Independientemente del motivo, Rivera comunicó oficialmente que no levantaría una denuncia por los hechos. Sin embargo, este asunto se persigue de oficio debido a que ocurrió un asesinato; un policía Bancario e Industrial, que estaba asignado como guardaespaldas del prelado.

Las investigaciones asumen a grupos de criminales organizados. No se trató de entrar a la residencia y robar lo de valor, en una zona que se distingue de grupos de rateros que entran en las residencias mientras sus moradores salen a comer y no se encuentran, ni sus empleados del servicio.

El comportamiento de autoridades y del mismo cardenal hablan de un asunto que tiene mayor importancia a la que un simple ataque a la casa del dirigente religioso. Sin embargo, aparentemente, ya se tiene información de quiénes son los autores intelectuales y físicos de la agresión.

Raymundo Collins, secretario de Seguridad Pública, así como Edmundo Garrido, Procurador de Justicia capitalino, mantienen las investigaciones. Se sabe extraoficialmente, que se solicitó el apoyo de autoridades federales, con el objetivo de captar información.

El delincuente herido, hospitalizado en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, no ha dado más información, pero los policías ya están en contacto con sus familiares.

Él se dedicaba al robo callejero. Seguramente, la próxima semana se tendrá más información sobre este ataque a un cardenal, uno de los príncipes de la Iglesia Católica. ¿En otras circunstancias este ataque tendría otra relevancia?

PODEROSOS CABALLEROS: Los mercados financieros estarán pendientes de la decisión que se tome al término de la consulta que ordenó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Tenemos información que grupos de simpatizantes de Morena, organizarán recorridos (ratón loco) para recorrer las mesas de consulta el próximo domingo, para votar en favor de la opción Santa Lucía-Toluca.

No se trata de un acto estrictamente técnico. Es una decisión que se tomará con base a aspectos emocionales. Por ello, los mercados internacionales ven que una decisión equivocada, simplemente puede ahuyentar la inversión en el país. Si se cancela la opción de Texcoco, se echarían a la basura 120 mil millones de pesos, independientemente de las indemnizaciones que se realicen a empresas constructoras.

Ante ello, estoy materialmente convencido que la opción de Texcoco es la que ganará y López Obrador, mantendrá el bono democrático. Sin embargo, esta decisión, sea la que fuere, tiene costos. Estos van sobre la incertidumbre del sector privado.

*** Precisamente, el tema central de la reunión de los empresarios miembros del Consejo Coordinador Empresarial encabezados por Pablo Castañón, se reunieron con senadores de Morena, el miércoles por la tarde.

Fue ríspida y los empresarios recibieron un regaño del líder guinda Ricardo Monreal. Pero, lo más relevante fue que los líderes de la IP, no quisieron hablar con los de Morena y en cambio sólo se dirigieron con los del PRI y PAN.

Todo debido a las fuertes críticas que hicieron a la consulta por el Aeropuerto. Y, no se trata del aeropuerto en sí. Se trata de las decisiones que debe tomar el Presidente de la República, para ello fue elegido. Si se va a consulta toda obra o decisión de gobierno, entonces los empresarios harán más política que negocios.

*** Al asumir la presidencia del CDE del PRI Estado de México, la ex presidenta municipal y ex diputada federal, Alejandra del Moral, se dijo capaz de cambiar la actual circunstancia del priísmo en la entidad y se comprometió a reconstruir el PRI mexiquense para ganar las elecciones intermedias del 2021. No faltó en su discurso la crítica a la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que convocó el Presidente Electo a quien acusó su pretensión de usar al pueblo como instrumento de polarización y conflicto.

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano