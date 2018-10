Otra matanza en EU

Punto por punto

Augusto Corro

El sábado un hombre irrumpió en una sinagoga y asesinó a once personas. El hecho fue uno más del sinnúmero de masacres registradas en Estados Unidos en los últimos años.

Según las autoridades, el presunto agresor, Robert Bouers, de 46 años, actuó impulsado por sus ideas antisemitas. Fue detenido. Tendrá que responder por 29 delitos, incluido el crimen de odio.

En otras matanzas los móviles de los crímenes fueron distintos, todos, absolutamente condenables relacionados con el racismo, el fanatismo, la xenofobia, etc. No olvidar que los propios dirigentes políticos también colaboran con sus discursos incendiarios contra todo aquél que no comulga con sus ideas.

La masacre del fin de semana ocurrió en la sinagoga “Arbol de Vida” en un barrio judío de Pittsburgh. El presidente Donald Trump condenó el acto criminal y denunció el clima de “odio” en el país y en el mundo.

Se trató de una respuesta más del magnate al grave problema de las matanzas en su país, donde se permite a la gente andar armada hasta los dientes. Si bien es cierto que los autores materiales tienen problemas de conducta, no se les dificulta conseguir los instrumentos para concretar su obra mortal.

En cuanto ocurre una tragedia en la que pierden la vida un sinnúmero de personas a manos de un loco, las condenas y las protestas por el hecho criminal surgen por todas partes. Ese descontento luego desaparece.

Y ahora la sociedad se prepara para una nueva matanza, pues sabe muy bien que volverá a repetirse el mismo fenómeno, porque que el ambiente, para que eso ocurra, seguirá igual, con locos en la calle y posibilidades sin fin para conseguir toda clase de armas.

¿Logrará burlar a la justicia?

¿Hasta dónde llegará el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el caso de su diputado Cipriano Charrez Pedraza?

El mencionado legislador representa a todo lo que quieren erradicar los morenistas, como son los abusos en el poder, los cacicazgos, etc.

Y precisamente, el diputado Charrez Pedraza y su hermano ejercen como dueños de vidas y haciendas en el Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo. Claro, ejercen su poder, según se informó, con apoyo de golpeadores. Tocamos el tema del político hidalguense porque las autoridades de Hidalgo solicitaron el desafuero del legislador para que se presente ante la justicia de un hecho, en el que perdió la vida una persona.

Testigos manifestaron que el citado legislador conducía, ebrio, su camioneta que chocó contra otro vehículo manejado por un joven que murió en el lugar de los hechos. El legislador huyó del lugar. Posteriormente Charrez Pedraza declaró que el no manejaba la camioneta accidentada. Lo importante del asunto es que el tiempo corre y no parece que en San Lázaro exista algún interés para juzgar al legislador, aunque no falta quien diga que ya se prepara su desafuero.

¿Mal negocio?

El diputado de Morena, Sergio Mayer, allá por el mes de agosto se quejó de su sueldo de legislador.

Dijo que no le alcanzaba para el tipo de vida que está acostumbrado y que continuaría con su desempeño como actor en periodos de receso, pues declaró que tiene un compromiso con la ciudadanía de dedicarse entero a sus tareas legislativas.

Seguramente, el mencionado legislador tenía otra idea del político.

Como siempre se les ve a los grillos en vehículos lujosos, con relojes muy caros, etc., quizás pensó Mayer que ese era el camino de la riqueza esperada. Le falló.

En San Lázaro los diputados tenían sus fortuna pero no por su sueldo, sino por sus transas. Su condición de políticos privilegiados los colocaba en situaciones de volverse ricos.

Se supone que con Morena y su nueva política las cosas ya cambiaron, o por lo menos se encuentran en camino a hacerlo.

Tocamos el tema, porque aquellos que pensaban en incrementar sus riquezas en las filas de Morena, no tendrán esa posibilidad. Les explico. Seguro que Mayer se sentirá muy afectado. La aportación económica de diputados morenistas a su partido para apoyar al Fideicomiso de Morena Por los Demás fue de 45 mil pesos por persona.

Después se dijo que los legisladores tendrían que dar una cuota de entre 6 mil y 7 mil pesos para la Consulta Ciudadana del traído y llevado nuevo aeropuerto.

Y también, una legisladora quiere una ayuda de dinero para los que vienen en la Caravana Migrante.

O sea que los legisladores de Morena no ven cercano el enriquecimiento económico legal o ilegal. Ni siquiera podrán adquirir un reloj Patek Philippe, de 797 mil pesos, como los que colecciona el exdiputado priista César Camacho. Ni hablar.

